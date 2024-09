Budapest: Átlátszó szervezkedés zajlik a Karácsony-Gyurcsány-Magyar-féle szivárványkoalíció színpadán Szentkirályi szerint

Budapest: Magyar és Karácsony alkut köthetett

A folyamatosan hazugságon kapott Magyar Péter amellett, hogy megerősítette, nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, arról is beszélt, hogy tiszás képviselői sem ülnek be fővárosi cégvezetői vagy más pozíciókba. Utóbbi szintén érdekes információ, hiszen emögött háttéralkuk sora húzódhat. Főleg úgy, hogy Karácsony belökte példa nélküli pályázatát nagy nyilvánosan, amin új vezetőket keres, a többi között az utasokat „lepulykázó” BKK-vezér helyére, illetve minden más fővárosi cégvezető helyébe, akik munkája szerinte eddig is kiváló volt. A pályázatba gyakorlatilag beleírta, hogy a régi vezetőket szeretné viszontlátni a nevezett hivatali székekben...

Karácsony és Magyar megállapodott? Fotó: MW

Karácsony és a pályázat

Karácsony Gergely egyelőre hallgat. A gazdasági háttérországát öt évig a mostanra lezsugorodott DK köréhez tartozó cégvezetők biztosították, az új ciklus indulásával azonban ennek tudta, hogy búcsút inthet. Az új frakciók új emberei, delegáltjai pedig sorban állhatnak a pozíciókért, csökkentve ezzel saját hátországát. A sorok között bizony könnyen az olvasható, hogy éppen ezért, de – 5 év után... – spórolásra hivatkozva apasztja a pozíciók számát. Ugyanakkor példa nélküli és rapid pályázatot is kiírt a cégvezetői székek feltöltésére, beleírva, hogy a jelenlegi vezetőket látja ott szívesen. Azaz nyitva hagyta a kaput, hogy átmentse Gyurcsány embereit a jövőnek.

A gyorsan meghirdetett kiírást néhány héttel az új közgyűlés megalakulása előtt indította útjára,

Az anyagban gyakorlatilag az szerepel, hogy jobb vezetőket keres, de az tenné boldoggá, ha a régiek jelentkeznének újra...

Szentkirályi Alexandra egy újabb videóban is elmondta: a városházi mutyi folytatódik, ezért hosszabbították meg 3 héttel a pályázatot...

"Magyar nem az, akinek látszik"

Ezt Vogel Evelin, Magyar Péter korábbi barátnője nyilatkozta az Indexnek. A beszélgetés gyakorlatilag alátámasztotta a inkorrekt showman viselkedéséről azt, ami sejthető volt, és amit már volt felesége, Varga Judit is elmondott, de számos konkrétum is kiderült a beszélgetésből. A többi között megtudhattuk, hogy a Tisza párt céltalan elnökét Vogel kapcsolatainak köszönhetően építették fel, valamint Magyar úgy csapott be embereket, hogy arra nem is lett volna szüksége. Így az sem meglepő, hogy Magyar suttyomban tartott a lakásán négyórás találkozót a fővárosi baloldal képviselőivel, és hogy suttyomban akarta megszerezni az irányítást Karácsonyt is felhasználva céljaira...

