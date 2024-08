Top6 újítás a holnap nyitó Sziget Fesztiválon: diszkózuhanyzó, elengedett betétdíj és pénztárcabarát menü

Már dübörög a zene a Sziget területén, mindenki fesztiválhangulatban van. A szervezők több újítással is készültek a 30. Sziget Fesztiválra, amit nyitás előtt a Metropol munkatársai is bejártak.

Elstartol a 2024-es Sziget Fotó: Bánkúti Sándor

1. Megnyitják a H-hidat, gördülékenyebb lesz a ki- és bejutás

A legnagyobb kihívást az jelentette tavaly, hogy a K-híd már régóta felújításra szorul, így az áteresztő képessége biztonsági okokból korlátozott, miatt a nagy világsztárok koncertjei után a látogatók alig tudtak kijutni a Szigetről. Éppen ezért új megoldásokat vezettek be a szervezők, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás. Egyrészt a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé. Technikai újítás, hogy több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxikat elérni. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon - igény szerint - a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a torlódást. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek majd a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek változások, például egy új BOLT taxidroszt a H-híd felé.

A K-híd tökéletesen biztonságos közlekedési szempontból. Megvannak azok a szakmai szempontrendszerek, amiket közölt velünk a közútkezelő, és mi azokat tartjuk szem előtt az üzemeltetése során

- adott tájékoztatást a Metropol kérdésére Benis Dániel műszaki vezető.

Kivetítőn láthatjuk, hogy hány percbe telik a kijutás Fotó: Bánkúti Sándor

2. Nagyobb lett a közönségtér

A nagyszínpad előadásai idén élvezhetőbbé válnak, mert a közönség közepén álló hangosító állomás átkerült a nézőtér két szélére.

„Legfontosabb változás az idei évben, hogy egy osztott keverőállás lett a nagyszínpadnál, egy sokkal nagyobb közönségtérrel” - árulta el Benis Dániel.

Benis Dániel műszaki vezető és Kádár Tamás főszervező Fotó: Bánkúti Sándor

3. Egy karszalag kell csak

Régen tele volt a résztvevők keze szalagokkal, most viszont egységes plasztikkártyás szalagot kapnak, mindegy, hogy milyen bérletük vagy napijegyük van. A karszalagról le tudják olvasni, mire érvényes.