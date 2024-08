„Pont rám zuhant” – vallottak a fesztiválozók, ettől lett felejthetetlen nekik a Sziget

Évekkel ezelőtt, 2017-ben a csónakháznál sátraztunk a haverokkal. Megismerkedtünk chilei fesztiválozókkal, akik napokat töltöttek a Szigeten. Rengeteg pénzt elköltöttek, és vicces volt, hogy mi mutattuk meg nekik: a Szigeten kívül is van élet! Nekünk köszönhetően jöttek rá, hogy a közeli bevásárlóközpontban is tudtak volna venni sokkal olcsóbban sört és más piákat. Azóta az egyik chilei srác jó haverom – ez az egész, ami történt, nekem egy nagyon szép emlék azóta is.