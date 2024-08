58 éve született a Macskanő, milliók rajonganak érte

Oscar-, és Arany Málna díjjal is rendelkezik a ma 58 éves Halle Berry

Jerome Berry és Judith Ann Hawkins ápolónő gyermekeként született meg 1966. augusztus 14-én Halle Berry színésznő, aki színészi karrierje előtt számos szépségversenyen is részt vett: 17 évesen megnyerte a Miss Tini Amerika versenyt, majd egy évvel később 1986-ban a Miss USA World-öt is. Első komolyabb szerepe a Jungle Fever c. filmben volt 1991-ben. Ezt követte a The Flintstones, az X-Men és annak folytatásai, valamint a Szörnyek keringője. Ez utóbbi filmben nyújtott alakításáért ő lett az első afroamerikai színésznő, aki főszereplőként Oscar-díjat kapott. Díjai között tudhatja az Arany Málna-díjat is, amit a legrosszabb színésznő kategóriában kapott a Macskanő címszerepének megformálásáért.

A férfiak egyik nagy kedvence volt a Halle Berry alakította Macskanő. A színésznő ezért az alakításáért kapott Arany Málna díjat.Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

Ma van a barlangászok világnapja

1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Loubens, francia barlangász, aki a Pierre-Saint-Martin barlangból felfelé jövet, a drótkötelet testhevederjéhez rögzítő saru csavarja meglazult, és Loubens tehetetlenül visszazuhant az üregbe. Tízméteres zuhanás és harmincméteres gurulás, kőről kőre való ütődés után Loubens még harminchat órát élt mielőtt szervezete feladta a küzdelmet. Az ő emlékére ezen a napon tartják világnapjukat a barlangok kutatói.

36 éve halt meg Enzo Ferrari, a Ferrari autógyár alapítója

Az olasz versenyautó-tervező húszéves korában lett autóversenyző, de már 1938-ban megvált az Alfa Romeo vállalattól, hogy aztán saját autógyárat alapítson. Az 1950-es Grand Prix-n már saját tervezésű autót indított, ami azt jelenti, hogy a Ferrari már a legelső Formula-1-es futam óta ott van a mezőnyben. Azóta páratlan rekordgyőzelmek és sok csalódás követte egymást, de a Ferrari napjainkban is az egyik legnépszerűbb autó. Enzo Ferrari 1988. augusztus 14-én, Modenában hunyt el.

Az Enzo Ferrari alapította Ferrari máig az egyik legismertebb és legkedveltebb márka a sportautók piacán. Fotó: Denys Gromov / Pexels

Moldvai Csángó Táncház a Gellért-hegyi víztározónál

Augusztus 14-én ismét együtt táncolhatunk a Moldvai Csángó Táncházzal a Gellért-hegyi víztározónál, a Kilátókő szobor alatti teraszon. A közös tanulásba bármilyen korosztályból be lehet csatlakozni! A zenét a Szépszerével együttes biztosítja, míg a tánclépések elsajátításában a társulat táncosai segítenek minden érdeklődőnek. A belépés díjtalan, a táncházat pedig az időjárási körülményektől függetlenül mindenképpen megtartják. Este 7-től egészen 10 óráig várják a táncolni vágyókat.