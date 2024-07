Vigyázat! Kamumelósok szedik áldozataikat Pest környékén, legutóbb Pócsmegyeren csaptak le

A cég a hivatalos adatok alapján építőiparral, textil- és élelmiszer kereskedelemmel, de még ingatlanügynöki tevékenységgel is foglalkozik Fotó: Bánkúti Sándor

A gyanús brigád először nem akarta elfogadni az így is ötszörös fizetséget. Nem tágítottak a kertből és követelték, hogy menjen át a bácsi a szomszédba pénzt kérni, vagy a bankautomatához.

Hiába mondtam nekik, hogy nincs annyi pénzem, ráadásul a 300 méteres környezetemben ember sem volt, akinek kiabálhattam volna, hogy segítsen. Végül nagy nehezen felfogták, hogy nem tudnak több pénzt kihúzni belőlem, összepakoltak és elmentek, itt hagyva egy számlaszerűséget. De szerződés nem volt, csak szóban beszéltünk az összegekről

– zárta gondolatait a nyugdíjas, akit még meg is fenyegetett a kamuszakemberekből álló csapat, hogy hétfőn visszajönnek a maradék pénzért, de ez nem történt meg.

A munka pontatlansága jól látható, a kókler brigád mégis több mint félmilliót követelt Fotó: Bánkúti Sándor

Nem ez az első, hogy felbukkantak Pócsmegyeren

A környéken korábban többen is látták az autót és a munkásokat. Többek szerint nem ez az első eset, hogy megpróbálnak pénzt kihúzni az emberektől, de a legtöbben elzavarták őket. Az esetekről azonban sokan nem számoltak be, így a bácsi sem tudott róla.

„Jó, hogy nem láttak nálunk aranyat, vagy más értéket, mert lehet, hogy nem úsztuk volna meg ennyivel. Szeretném, hogy minél többen tudjanak róla, hogy errefelé garázdálkodnak és vigyázzanak, nehogy más is bedőljön nekik" – tette hozzá a pócsmegyeri bácsi. Egy hasonló brigád már több Pest vármegyei településen is feltűnt. Vácon, Nagymaroson és Gödöllőn is panaszkodtak ilyen munkáscsapatra, így még az sem kizárt, hogy ugyanaz a brigád vadászik a gyanútlan idősekre szerte a környéken.