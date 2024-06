Felháborító: Százezreket kaszálnak a csatornatrükkös csalók

Egy jellegében nem, de a kivitelezés módját tekintve újfajta csalással próbálnak meg pénzhez jutni a csalók Nagymaroson. Júniusban már több alkalommal sikerrel is jártak. Áldozataik általában idősek, akiket könnyebb becsapni. A helyiek már a közösségi oldalakon is figyelmeztetik egymást a fennálló veszélyre.

Szakembernek adják ki magukat a csalók / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A tettesek módszerének lényege, hogy elsősorban idősek, vagy egyedülállók által lakott családi házakba csengetnek be azzal, hogy megjavítanák az épületen futó ereszt. A mit sem sejtő, általában ódzkodó házigazdákat ezt követően meggyőzik arról, hogy a munka esedékes, feltétlenül szükséges, és ők rendkívül olcsón szívesen megjavítják. Ha a „megrendelők” beleegyeznek a dologba, akkor vagy előre elkérik a javítás teljes összegét, vagy mondanak egy árat, ami később jócskán megemelkedik. Előbbi módszerrel rövidítették meg egy nagymarosi ház idős tulajdonosát is. Az idegenek négyszázhúszezer forintot kértek el előre. Miután megkapták a pénzt, dolgozni kezdtek, majd távoztak. Pár utcával odébb a „B”-verziót vetették be, menet közben kétszáznyolcvanezer forintra emelték a néhány tízezer forintos árat.

Ma megint itt ólálkodtak ezek a "nagyszerű" szakemberek, akik házakhoz csengetnek be, hogy a csatornát olcsón kicseréljék, mert ők látják hogy itt-ott csöpög... Már sok idős embert átvertek. A napokban pont az idős édesapámat találták be, azt ígérték, hogy hetvenezer forintért megjavítják a csatornát, ám a végén már kétszáznyolcvanezer forintot kértek

– kezdte el mesélni lapunknak Rita.

A gazda, miután fenyegetően körbevették, jobb híján fizetett. Egyelőre nem tudni, egy vagy több társaság veti-e be a „csatornatrükköt”.

"Szegény apukám nem mert szembeszállni velük, ezért kifizette nekik a kért összeget. Arra kérek mindenkit, hogy szóljatok az idősebbeknek, a szüleiteknek, nagypapáknak, nagymamáknak, hogy vigyázzanak és ne engedjenek be senkit" – hívta fel a figyelmet a veszélyre.

Ugyanez a banda korábban Baranyában próbálkoztak. Ott is jó pár embert megkopasztottak. Pár évvel ezelőtt Mohácson feljelentést is tettek ellenük és a rendőrség csalás gyanúja miatt indított nyomozást. Kiderült: a napokban már Gödön is szerencsét próbáltak.

Gödön is szoktak próbálkozni, a múltkor a mi házunknál is megjelentek! Beordibáltak, nyomták a csengőt, volt hogy a szomszédokkal együtt tessékeltük ki az utcából őket!

– részletezte lapunknak Péter.