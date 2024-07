Megújult a Horváth-kert, nem hiszed el, kik fogtak össze a kerület lakóiért

"Padfestés, jó hangulat, ingyen sör – igaz, hogy alkoholmentes, és mi vittük" – adták hírül a körülményeket arról a rendezvényről, aminek a keretében megújultak a Horváth-kert utcabútorai. "Azonban októbertől már nem lesz szükség ilyen kezdeményezésekre, az önkormányzat maga gondoskodik majd a játszóterek, parkok, közbútorok rendben tartásáról a kerületben. Az elkötelezettségünk viszont megmarad, hogy pártpolitikai nézetektől függetlenül, együttműködve fejlesszük a városrészt" – írta közösségi oldalán Böröcz László. Az I. kerület újonnan megválasztott polgármestere és a helyi Fidesz-KDNP frakció a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal sajátkezűleg újította fel a Horváth-kert lepukkant közösségi bútorait.

Asztalok és padok újultak meg az önkéntesen elvégzett munka eredményeképpen Fotó: Facebook

Az önkormányzati kampányban több hasonló akciót is indítottak az akkor még kormánypárti jelöltek, például a Vérmezőn vagy a Hegyalja úton, ahol például egy buszmegállót újítottak fel. Böröcz László szerint az elmúlt években a parkok utcabútorai elhanyagolttá váltak. Ezért nem véletlen az sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a közelmúltban sajátkezűleg fogott neki a Horváth-kert közösségi bútorainak renoválásához. A helyi Fidesz-KDNP is csatlakozott a kezdeményezéshez. Mint megtudtuk, a fideszes többségű képviselőtestület tavaly hozott már döntést arról, hogy plusz forrást biztosít a játszóterek felújítására. Ezek akkor el is kezdődtek, de az utcabútorok karbantartására a baloldali városvezetés nem fordított kellő figyelmet.

A munkát kicsik és nagyok együtt végezték Fotó: Facebook

Ez alapvetően üzemeltetési kérdés, de az önkormányzat nem nagyon fordított kellő figyelmet a feladatra. Októbertől azonban olyan működést képzelünk el, ahol rövid időn belül felszámoljuk az áldatlan állapotokat. Az I. kerület jól körülhatárolt terület, ahol a karbantartási munkákat bőven el lehetett volna végezni, legalább évente egyszer. Akkor is, ha ezek a területek például fővárosi tulajdonban vagy kezelésben vannak. Az biztos, hogy mi rendezett közterületeket és helyzetet fogunk teremteni

– mondta Böröcz László. Hozzátette: "Azért is csatlakoztunk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kezdeményezéséhez, mert úgy gondoljuk, hogy aki a kerületért tenni akar, azzal nekünk nincs vitánk. Egyébként pedig, ha bárkinek az ellenzékből van vagy lesz olyan elképzelése, ami találkozik a miénkkel és az a kerületiek érdekeit szolgálja, abban az esetben támogatni fogjuk azt. Inkább az a kérdés, hogy az egyre durvuló kommunikációban le tudunk-e folytatni értelmes vitákat. Hiszen ez jelenti az alapját a normális együttműködésnek. Én arra fogok törekedni, hogy az első kerületben ez így legyen."