Azonnali intézkedésért sikít most Európa: Eiffel-torony méretű aszteroida száguld a Föld felé

Az ember már hosszú idő óta kémleli a csillagos eget. Talán már az ősemberek kisbabáinak az egyik első cselekedete az volt, hogy könnytől piros kis szemeit a csillagokra szegezte, és megbűvölve nézte a csillagösvény rejtélyes titkait. Bizonyos, hogy már az őskorban is volt csillagászat, hiszen a barlangrajzokból kiderült, hogy eleink figyelték a csillagok mozgását, és aszerint tájékozódtak és vadásztak. Az ókorban már hatalmas tudománya és divatja lett ennek, és a középkorban is sok információt próbáltak kinyerni az égből. A modern űrkutatás természetesen sokkal fejlettebb, mint korábbi változatai, és immáron más célokat is szolgál. A tudósok érdeklődő figyelemmel vizsgálják, hogy van-e élet a Földön kívül, és hogy van-e olyan lakható bolygó, ahová az emberiség majd áttelepíthető lesz. Emellett azért is fontos vizsgálni az űrt, hogy a veszélyeket elhárítsák. A Bors most arról számolt be, hogy egy hatalmas, Eiffel-torony nagyságú aszteroida szágult a Föld felé, és a tudósok azonnali lépéseket követelnek.

Az aszteroida nem játék

Komoly problémát észlelt az Európai Űrügynökség. Egy hatalmas, az Eiffel-toronynál is nagyobb aszteroida közelít egyenesen a Föld felé. Az aszteroidát a 99942 Apophis névre keresztelték el, és most azt is kiderült, hogy az ügynökség azt sürgeti, hogy azonnali munkacsoport álljon össze, hogy vizsgálat alá kerüljön a kődarab. Erre azért van szükség, mert sürgető lenne kidolgozni egy olyan akciótervet, amely akkor lesz alkalmazható, ha egy aszteroida a Földbe tervez csapódni. A tudósok itt kiemelték, hogy a legtöbb égi törmelék veszélytelen a Földre nézve, hiszen vagy kikerülik a bolygónkat, vagy a légkörbe égve elégnek, mindazonáltal volt már rá példa, hogy nagy pusztítást okoztak. A dinoszauruszokat például valószínűleg egy meteor pusztította ki.