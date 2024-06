Ezeket a magyar nyári ételeket imádják a külföldiek a hőségben

Vannak tipikusan olyan ételek, amiket a nyárral kötünk össze, ide tartozik például a „balatoni hal”, a hekk, de a lángos is klasszikus strandétel. Azzal tisztában vagyunk, hogy mi magyarok mit szeretünk a tikkasztó hőségben enni, illetve inni, de vajon a Magyarországra látogató turisták mely hazai fogásokat részesítik előnyben? A nemzetközi gasztronómiai portál, a Taste Atlas válogatásából kiderül, hogy mik a nálunk nyaraló külföldiek kedvenc magyar ételei. Lássuk a top 5-ös listát!

A magyar bundás kenyeret a külföldiek is imádják Fotó: mw archív

5. Bundás kenyér

Mi magyarok nem feltétlenül nyári ételként gondolunk a saját bundás kenyerünkre, ami évszaktól függetlenül mindig jólesik, különösen reggeliként, egy pohár finom teával. A portál kiemeli, hogy a magyar bundás kenyér a közismert francia (toast) sós változata, amit sokan tejföllel, majonézzel, illetve fűszerekkel szeretnek még jobbá tenni.

Főzelék vagy leves mellé, de magában is imádjuk a pogácsát, ami a turisták kedvence is Fotó: KristinaSh / Shutterstock

4. Pogácsa

A közkedvelt hazai ropogtatnivalót a külföldiek is imádják, különösen azt szeretik, hogy kisebbtől a nagyobbig minden méretben készítjük, a legtöbben a sajtosra esküsznek, de a tepertős is sok szavazatot kapott. Többen még azt is leírták, hogy ez annyira magyar étel, hogy még a népmeséinkben és a hagyományainkban is szerepet kap.

A félhold alakú nosztalgiakifli is elvarázsolta a hazánkban vendégeskedőket Fotó: PannaPhoto / Shutterstock

3. Kifli

Ez a mindennapi pékáru – ami a legtermészetesebb számunkra és amit a törököknek köszönhetünk – nemcsak hazánkban, de a határon túli magyar területeken is megtalálható, a külföldieknél is betalált. Kiemelik a jellemzésében, hogy a félhold alakú tipikusan magyar, hiszen akárcsak hazánkban, számos más országban készítenek ilyet édes és sós változatban, ahogy nálunk is.

Az erdélyi édesség örök sláger, amiért a külföldiek is odavannak Fotó: Mediaworks Archívum

2. Kürtöskalács

Bár azt mondják, az édes ételek nem tesznek jót a kánikulában, a kürtöskaláccsal bármikor képesek vagyunk kivételt tenni. Ez a finomság reneszánszát éli, bár sosem ment ki a divatból, ám az elmúlt években igazi sláger lett, és ahogy az a portál cikkéből kiderül, a külföldieknél sem kelt csalódást, sőt, akárcsak mi, imádják ezt az eredetileg erdélyi hungarikumot.

Hazánkban is régóta kedvenc, a turistáknál is ez a number one Fotó: Mediaworks

1. Lángos

Ha a magyaroknak egy tipikus strandételt kéne megnevezni, a legtöbben a lángost mondanák, bár a piacon és a városban sétálva is szívesen fogyasztjuk. Ez lett a külföldiek kedvence is, akiknek a sajtos-tejfölös változat elsőre ijesztő, hiszen a tejföl is tipikusan magyar étel, amihez nem is hasonlítható sour cream, ám az első harapás után a legtöbb turista úgy érezte, hogy eddig miért nem evett ilyet, hiszen ez mennyei.