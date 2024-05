Szörnyű tragédia Szolnokon, romos házban égett bent egy idős férfi

A Törteli utcában lévő romos családi házhoz három járművel vonultak ki a tűzoltók. A 60 négyzetméteres, egyszintes családi ház teljes terjedelmében égett, az épület tetőszerkezete is lángolt, sőt be is omlott. A ház udvarán felhalmozott lomok háromszáz négyzetméteren égtek, a tűz még a szomszéd telken lévő, öt négyzetméteres tűzifatárolóra is átterjedt - ismertette a tűzoltó alezredes.