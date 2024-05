Patkánytanyává és balesetveszélyessé vált a híres kispesti épület - Karácsonyék nem tesznek semmit

Kispest első polgármestere foroghat a sírjában, a háza ugyanis romokban van, és patkánytanyává változott: Karácsony Gergely "csődpolgármester" és a kispesti baloldali városvezetés négy év alatt sem tudta felújítani a híres kispesti műemléképületet, amely nemcsak hogy balesetveszélyes lett, de a kertje annyira elhanyagolt, hogy először egy óriási ág, majd egy fa is kidőlt. Mindkét esetben a szomszédos Kispesti Mentőállomás bánta, hiszen a mentőautók a kármentesítésig nem tudtak tőle kivonulni, ráadásul második esetben a fa rádőlt egy mentős személyautójára, a kárt pedig azóta sem fizette ki neki a Karácsony Gergely-féle városvezetés. Jelenleg épp patkányok rohangálnak át a másik szomszédos telekre, mint mondták a környékbeliek az ablakokon is berohannak a rágcsálók...

Patkányok szaladgálnak a máűemlék épületben Kispestinfo

Az egykor patinás, szebb napokat látott fővárosi tulajdonban lévő ingatlant a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használja raktározásra. Az épület rettenetes állapotban van, állaga évről évre romlik. Kertjét jó néhány éve elfoglalta a természet, mondhatni Maugli is megirigyelné a benne lévő dzsungelt... A helyiek nem értik a Karácsony Gergely által évek óta megoldatlan helyzetet. Voltak, akik kínjukban már átvállalták volna ingyen a terület gondozását, de ezt is elutasították. Így történhet meg, hogy az allergiások nagy "örömére" alig kaszálják a területet, vagy hogy ecetfák nőnek szabálytalanul a kertben, hogy alkalmasint kidől egy fa, megrongálva a szomszéd autóját, a kárt pedig Karácsonyék nem fizetik meg neki. Vagy leszakad egy ág a szomszédok kertjében landolva, ami akadályozza a mentősök munkáját, és hogy patkányokat kell kerülgetniük a környékbelieknek saját otthonukban...

Kispest első polgármesterének műemlék háza ma így néz ki, Karácsony Gergely elherdálja a közvagyont Fotó: Kispestinfo

Azt nem tudni, hogy Karácsony Gergely szándékos "zöldítéséről" van e szó a kertben, de azt igen, hogy a "csődpolgármester" felszámolta azt a Tarlós István idejében jól működő Tér-Köz Pályázatot, amin ez az ingatlan is megújulhatott volna annó, a wekerlei piaccal együtt. Dódity Gabriella korábbi kispesti, ma fővárosi fideszes képviselő hét évvel ezelőtt lobbizott először Gajda Péter baloldali testületénél, hogy az ne hagyja lepusztulni a műemlék épületet, mert Budapest legnagyobb várostörténeti gyűjteményének is otthont adhatnak benne, vagy éppen Jókai Annának, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar író- és költőnőnek állíthatnak ott emlékhelyet. Ahhoz, hogy a figyelem mégis az enyészetté vált ingatlanra terelődjön, az első balesetnek kellett megtörténnie. Gajda Péter polgármester azonban hiába lobbizott a helyi Fidesz-KDNP kezdeményezésére Karácsony Gergelynél, hogy az adja át a tulajdont Kispestnek, semmi sem történt szokás szerint.

Nem tudták megoldani a problémát, számomra ez alkalmatlanságukról tesz tanúbizonyságot. Eleve méltatlan helyzet, hogy egy olyan épületet, amelynek eszmei értéke is van, raktárnak használnak és a falai omlanak szét, a szintén gazdátlan kertről már nem is beszélve. A Fővárosi Közgyűlés alkalmával megkérdeztem Karácsony Gergelyt, mi a terve az ingatlannal, azt akarják megvárni, amíg összedől az épület? De a főpolgármester lefagyasztja ezt az egész kérdést. Ő maga megoldani nem tudja vagy nem akarja, nem is foglalkozik vele, de a kerületnek sem adja át. Úgy sem, hogy ha neki éppen ez egy fillérjébe sem kerülne

–mondta Dódity Gabriella fideszes kispesti polgármesterjelölt.

A közvagyonnal sem bánt megfelelően Karácsony Gergely

Karácsony Gergely akkor sem tesz eleget főpolgármesteri feladatainak, amikor nem pénzkérdés a megoldás Fotó:Mediaworks

Lepukkant házak, mélyülő kátyúk, korrupciógyanús felújítások, szmog vagy zöldítés helyett méhlegelők. Budapesten jól látható a főpolgármester 4,5 évig tartó nemtörődömségének nyoma, ami számos esetben romboláshoz vezetett. A Budapestet ugródeszkának használó "csődpolgármester"semmittevésének köszönhető például az is, hogy a kispesti ikonikus épület durván lerobbant, balesetveszélyes patkánytanya lett. Míg a "csődpolgármester" a "kirakatban" bénázott és egyszerű baloldali kifizetőhelyet csinált a fővárosból –Gyurcsány bukott emberei ellepték a Városházát–, addig a fővárosiakkal nem törődött. A Tarlós által a kasszában hagyott, 214 milliárd forintot pillanatok alatt felélték, ahogyan a rekord mennyiségű iparűzési adót –1100 milliárd forintot– is. Csődközelbe vezették a várost, és még akkor is több mint 30 tanácsadót pénzelt, amikor a főváros már hitelből kocogott, sőt, több száz milliós prémiumot fizetett ki csont nélkül. De amikor arról volt szó, hogy a budapestiek számára fejlesszen, vagy felújítson akár egy épületet, akkor széttárta a kezét, hogy nincs pénz sajna, de persze nem miatta... Úgy fest, gyakran a szándék, a törekvés is hiányzott arra, hogy ellássa főpolgármesteri feladatát. Ugyanezt tükrözi Kispest első polgármesterének enyészetté váló háza, amely csak csepp a tengerben...