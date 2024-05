Heti top 5: durva változás az időjárásban, így lesznek nyitva a boltok pünkösdkor, megterhelő a páratartalom....

Már hétfői cikkünkben jeleztük, hogy a hét második felében jelentős változás áll be az addig száraz, napsütéses időjárásunkban. Péntekre be is jött lapunk tippje: erősen felhős lett az idő országszerte és megérkezett a csapadék is a hőmérséklet visszaesésével együtt.

A hét második felében csapadék váltotta fel a napsütést Fotó: Pixabay / Pexels (illusztráció)

Összegyűjtöttük, mi és mikor lesz nyitva a pünkösdi hosszú hétvégén, amely a karácsony és a húsvét utáni legfontosabb keresztény ünnep. Cikkünkben beszámoltunk arról, hogy ezen a mozgó ünnepen a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezünk.

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezünk

A hét közepén kicsúcsosodó felmelegedés és szárazság egyik kellemetlen velejárója volt a magas páratartalom is, ami jelentősen megterhelte sokak szervezetét a napokban. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a cikkben elmondta, hogy ilyenkor gyakoribbak a szívpanaszok, légzési nehézséget, mellkasi diszkomfortérzetet tapasztalhatnak az erre érzékenyek.



A magas páratartalom sokak szervezetét megterhelte a héten Fotó: Köpönyeg

Pofátlan módszerrel dolgozó zsebesek buktak le az 1-es villamoson. Lapunknak az egyik kiszemelt áldozatuk számolt be arról, hogy az egyik tolvaj siketnek tettette magát és arra kérte őt, hogy végig rá figyeljen, mert a szájáról kell olvasnia. Közben a társa megpróbálta kizsebelni, ő azonban résen volt és levette a táskáját, mire a két balfácán eliszkolt.

Pofátlan tolvajok próbálkoztak az 1-es villamoson Fotó: Gé

Megkérdeztük a budapesti autósokat, mit gondolnak Karácsony Gergelyék legújabb dilijéről, a tíz évnél idősebb autók kitiltásának ötletéről. „Ha kitiltják a tíz évnél öregebb autókat, akkor vegyenek nekem egy új kocsit! – mondta László, aki hozzátette: ilyen hülyeséget eddig még tapasztalt. Knezsik István, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Gépjármű-importőrök Egyesületének elnöke pedig átgondolatlannak nevezte az ötletet.