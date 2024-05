Durva változás közeleg az időjárásban, ennek nem fogsz örülni

Most még egy anticiklon peremén helyezkedünk el, emiatt a hét második feléig nem várható változás időjárásunkban – írja a köpönyeg.hu. A mélypont a hőmérsékletekben csütörtökön, és pénteken jöhet el. Ekkor sok helyen már a 20 fokot sem érjük el napközben. Akkor nézzük kicsit részletesebben a prognózist: hétfőn még általában sok napsütésre van kilátás, de a délnyugati, nyugati tájak fölé vastagabb felhők is sodródhatnak, a határ mentén pedig gyenge csapadék is lehet. A nappali 19 és 24 fok közötti értékek után az esti órákban 11 és 19 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete.

A hét második felében váltja fel az eső a napsütést Fotó: Pixabay/Pexels/Illusztráció

Kedden nagyjából hasonló időben lesz részünk: csak délnyugaton lehetnek felhősebb részek, de csapadéknak kicsi az esélye. A hőmérséklet 20 és 24 fok között alakul majd.

Szerdáig nem is kell ettől nagyon eltérő időjárással számolni, akkor azonban már megnövekedhet az esélye az esőnek és a hét közepén már erős szél is várható. Az ország nyugati felén lehet erősebb felhősödés, amiből itt-ott kisebb zápor, míg a keleti országrészben egy-két helyi, de hevesebb zápor, esetleg zivatargóc is kialakulhat a 20 és 25 fok közötti értékek mellett.

Csütörtökön már a napsütéses órák száma is csökken majd és zömében felhős égbolt mellett országszerte erős szélre van kilátás. Napközben csak kevés helyen lehet gyenge zápor. Estétől, a délnyugati térségben várhatóan megnő a csapadékhajlam záporok, illetve zivatargócok formájában. A hőmérséklet csütörtökön 22 és 25 fok között alakul.

Az igazi csapadéktevékenység majd csak péntekre várható: akkor előreláthatólag erősen felhős időben országszerte sokfelé fordul majd elő eső, illetve záporeső. Ugyanakkor zivatarokra is jó esély mutatkozik, kevés napsütés mellett. Pénteken a hőmérséklet is jelentősen visszaeshet: 17 és 21 fok közötti maximumokat mérhetünk majd.