Rejtegethették előttünk - új bolygó bukkant fel a naprendszerünkben

Gyakori mondás, hogy az univerzum tele van titkokkal. Ezzel nem is tud vitatkozni senki, hiszen a világűr végtelennyi teret és időt ölel fel, az ember ideje véges, és az univerzumnak csak kis szeletét tudja kémlelni. Ebből kifolyólag természetes. hogy nagyon keveset tudunk a minket körülölelő világűrről, és bármikor felderenget valami, aminek létezéséről még csak nem is tudtunk. Mivel azonban már messzi galaxisokat is látunk az űrteleszkópjainkkal, ezért azt gondolnánk, hogy csaját naprendszerünket jól ismerjük. Úgy tűnik azonban, hogy tévedtünk.

Lehet egy másik bolygó is naprendszerünkben

Mivel távoli galaxisokat is képesek vagyunk már kémlelni, azt gondolnánk, hogy a saját naprendszerünkről mindent tudunk. Ez azonban nem igaz, és az utóbbi napok szenzációs felfedezései csak azt bizonyítják, hogy van még mit sepregetnünk a saját portánkon. Égitestek különös csoportosulására lettek ugyanis figyelmesek a tudósok, ami megerősítette azt, ami eddig csak hipotézisként élt a csillagászok fejében.