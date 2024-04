Érkeznek a nyugdíjak, ők kapják meg leghamarabb a járandóságot!

Érkeznek az e-havi nyugdíjak

A nyugdíj érkezésének napja általában a folyó hó 12. napja, kivéve ha ez a nap hétvégére esik, mert ilyenkor előbb utalják a járandóságot. Ebben a hónapban a pénz már pénteken megérkezik a nyugdíjasok számlájára, kivéve azokat, akik nem bankszámlára kapják az ellátást, hanem a postás hozza nekik. Ők a postától kapott, úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon juthatnak hozzá a pénzükhöz-olvasható az Államkincstár weboldalán.

Aki készpénzben kapj a nyugdíjat, nem biztos, hogy 12-én kézhez kapja.

70 éve ezen a napon született meg a rock and roll

Április 12-e a rock and roll születésnapja, méghozzá 1954-óta annak emlékére, hogy New Yorkban Bill Haley rögzítette Rock Around The Clock című lemezét.

Gagarin 63 éve, elsőként jutott ki az űrbe

Jurij Alekszejevics Gagarin orosz származású szovjet űrhajós, az első ember a világűrben, aki a Vosztok–1 űrhajóval 1961. április 12-én, Bajkonurból útnak indult a Föld körüli egyfordulatos útjára. Ezzel az emberes űrrepülések terén is megelőzték a szovjetek az amerikaiakat.

A felvidékről kitelepítettek emléknapja is ma van

A szlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a Parlament. Az elűzött embereket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult el a Felvidékről, és 1949. június 5-ig több mint 76 ezer embert szállítottak át Magyarországra. Ennek emlékére a magyar Országgyűlés 2012. december 4-én fogadta el, hogy április 12. a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja legyen.

Itt lehet vért adni a hétvégén

A Magyar Vöröskereszt várja a véradókat pénteken reggel 7 és este 7 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.), illetve dél és 17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.). Vasárnap pedig reggel 09:00 és délután 14:00 között lesz véradás a Belvárosi Ferences Templomban (1053. Budapest, Ferenciek tere 9.).

Három helyen lesz véradás a hétvégén.

Igazi kirándulóidő lesz a hétvégén

Péntek és szombaton sok napsütés várható, gomolyfelhőkkel. Nem valószínű eső. Az északnyugati szél gyakran megélénkül. 24 fok körüli kellemes tavaszi meleg ígérkezik a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Vasárnap is csak fátyolfelhők szűrik a napsütést és nem alakul ki eső. Élénk marad az északnyugati szél. 25-29 fokos nyárias meleg várható.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz a II. és az V. kerületben

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. április 10. és április 14. között Budapest II. és V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy tilos lesz megállni április 12-én 6 órától 9 óra 30 percig az V. kerületben a Szalay utca páros oldalán a Vajkay utca és a Kossuth tér között. Ugyancsak április 12-én 8 órától 15 óra 30 percig a II. kerületben a Ganz utca páros oldalán a Fő utca és a Bem felső rakpart között.

Akusztikus koncert lesz pénteken a Várkert Bazárban

Április 12-én a zene szerelmeseinek érdemes lesz ellátogatniuk a Várkert Bazárba. A fellépő Frenk zenéjében ötvöződik a pop, a funk, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon és a jazz. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, melankolikusak és vadak, sanzonosak és populárisak. A koncerten hallhatóak lesznek legújabb dalai és korábbi lemezein szereplő számai is, valamint David Bowie, Zappa és Elvis feldolgozások. Az esemény további részletei itt olvashatók.

Kezdődik a Nagy Budapesti Halfesztivál

A Magyar tudósok körútján április 12–14. között a valaha volt legnagyobb budapesti halfesztivált rendezik meg. A látogatókat zenés programok, vidámpark és kézműves vásár is várja, de a főszerep természetesen az ételeké lesz. A gasztroudvarban jobbnál jobb fogásokat kóstolhatnak meg a halkedvelők. Az esemény részletei itt olvashatók.

Szombaton megint zárva lesz a Déli pályaudvar

Április 13-án és 14-én a Déli pályaudvaron komplex karbantartást végeznek. A korlátozás miatt szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom a pályaudvaron, a vonatok nagy része a Déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik és onnan indul a vidéki, elővárosi célállomások felé. A munkálatok nappal és éjszaka is zajjal járnak majd, ezért a vasúttársaság a pályaudvar környékén lakók türelmét és megértését kéri- olvasható a közleményükben.

46 éve volt a Boráros téri HÉV-baleset

A budapesti Boráros téren 1978. április 13-án, a délutáni csúcsforgalomban műszaki hiba miatt az ütközőbakot áttörve a zsúfolt váróterembe rohant, majd az épület hátsó falát kidöntve egy betonkerítésben állt meg egy HÉV szerelvény. 14 személy azonnal életét vesztette, körülbelül 24 pedig súlyosan megsérült.

Oldtimer Show lesz a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Április 13–14. között a világháború előtti időből származó járművek, külföldi luxus- és sportautók, valamint interaktív programok csábítják a parkba a látogatókat. A XIX. Budapest Oldtimer Show alatt sok más mellett fakerekű autók, veterán kerékpárok és pedálos kisautók kerülnek kiállításra. Az esemény részletei itt olvashatók.

Vasárnap ebben a kerületben kezdődik a lomtalanítás

2024. április 14–19. között a VIII. kerületi körzetekben kezdődik a lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

Vasárnap lesz a könyvtárosok világnapja

2011 óta rendezik meg a könyvtárosok világnapját. Két nagy szervezet: az Amerikai Könyvtárak Szövetsége és a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége kezdeményezte a világnap megtartását. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Ezen a napon a könyvtárak különböző programokat szerveznek a látogatóknak.

Design Vásár lesz a Néprajzi Múzeumban

Április 14-én a Néprajzi Múzeum 2. emeletére költözik átmenetileg Magyarország egyik legnagyobb designvására, a WAMP. Az egynapos kitelepülésen ismét találkozhattok és beszélgethettek hazai alkotókkal, akik a fenntarthatóság elvét figyelembe véve készítik el minőségi, trendi, egyedi kreációikat. További részletek az eseménnyel kapcsolatban itt olvashatók.