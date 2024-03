Napszemüveg és naptej kell majd a locsolkodáshoz – Brutális meleg várható az ünnepekre

A következő napok időjárása olyan lesz, mintha felülnél egy meteorológiai hullámvasútra. Mutatjuk, pontosan mikor és hogyan éri el a térséget a nyárias idő.

Hamarosan kezdetét veszi a kellemesen nyárias meleg (Fotó: Köpönyeg)

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint az erősen hullámzó időjárásnak előbb egy melegfronti, majd egy hidegfronti hatását érezheted, melyet napokon át tartó felmelegedés követ:

Mindez próbára teszi az emberi szervezetet, főleg akkor, ha valaki stresszes életet él vagy idős. A fronthelyzet szerdán főként délen lesz kiélezett, míg csütörtökre markáns hidegfront érkezik, ami az egész országban tapasztalható lesz. Csak ezek után jön majd a brutális melegedés, mely előtt aokféle tünet jelentkezhet.

– hívta fel a figyelmet a szakember. Majd így folytatta:

„Szerdán eleinte melegfronti hatást tapasztalhatsz, ami keringési problémákat, vérnyomás-ingadozást, rosszullétet okozhat. A feltámadó szél az érzékenyebbeknél migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság formájában is felléphet. Ilyenkor jóval ingerültebbek, nyugtalanabbak, feszültebbek lehetünk.”

Sokaknak kínzó fejfájást hoz a húsvéti meleg időjárás (Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels – Képünk illusztráció)

A szerda este érkező hidegfront a Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön szórványosan záporokat hoz. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödik meg. A borongósabb idő miatt hűvösebb lesz, a nappali hőmérséklet 15 Celsius-fokig melegszik.

Nagypénteken, azaz az ünnepi hétvége első napján viszonylag napos, gomolyos időre készülhetsz. Számottevő csapadék napközben nem várható, legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Továbbra is többfelé erős, nyugaton viharos déli, délnyugati szél fog fújni. Délután már 18-24 Celsius-fokos maximumokra készülhetsz. Szombatra is túlnyomóan napos, száraz idő körvonalazódik, a Dunántúlon lehetnek felhősebb területek. Élénk, erős délies szélre, délután már-már kora nyárias, 21-26 Cesius-fok közötti hőmérsékletekre van kilátás. Húsvétvasárnap is marad a változóan felhős, szeles, ám nyárias idő: akár 22-27 Celsius-fokot is mérhetsz. Húsvéthétfőn az előző napihoz hasonlóan nyárias időjárásban lesz részed, melyhez néhol záporok, zivatarok is csatlakoznak, de a hőmérséklet továbbra is kellemesen nyárias lesz – írta az AccuWeather.