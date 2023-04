Húsvét a virtuális térben: szabad e-locsolni? 9 tipp a távlocsolkodóknak

Szerencsére erre is van már megoldás!

Fotó: Pexels

1. Húsvéti matricacsomagok

A netes csevegő alkalmazások mindig felkészülnek az aktuális ünnepekre, így a húsvét sem marad ki a sorból. Ilyenkor rengeteg alkalmi matricát, GIF-et, és virtuális képeslapot tesznek elérhetővé a felhasználóik számára, amiket szabadon küldözgethetnek egymásnak a platformon belül, ezzel kifejezve, hogy gondolnak a másikra. A kiscsibétől elkezdve, a nyúlon át egészen a hímes tojásig mindenfélét megtalálunk rajtuk.

2. Készítsünk videót

A videókészítő alkalmazások szintén rengeteg meglepetéssel készülnek a jeles alkalmakkor. Vicces effektek és lencsék sora várja, hogy elkészítsük kreatív videónkat, akár locsolást színlelve vagy verset mondva, csak fantáziánkon múlik az eredmény.

3. Hogy mindenki lássa

Sokan szoktak a közösségi oldalukra nyilvánosan is köszöntőket posztolni, hogy minden kedves ismerős és baráthoz is eljussanak jókívánságaik, ne csak a családnak. Itt is hangulatos húsvéti háttereket tudunk beállítani szövegünk mögé.

4. Képeslap egyedileg

A szabadelocsolni.hu a karantén ideje alatt a legnépszerűbb húsvéti oldal volt, hiszen egy kattintással tudjuk rajta stílusosan felköszönteni kiválasztottunkat. Az oldal ad számunkra egy verset (amit egy gombnyomással meg tudunk változtatni) vagy írhatunk mi is egyet, amelyet rátesz egy szép virtuális képeslapra, de akár saját képet is tudunk feltölteni. Ezután már csak annyi a dolgunk, hogy tovább küldjük.

5. Költsünk egy verset!

Ha egy jó húsvéti verset keresünk, akkor látogassunk el a husvetilocsoloversek.hu oldalra, ahol rengeteg kategória közül válogathatunk. Amennyiben magunk akarjuk írni, de nincs ötletünk, akkor ihletért is felkereshetjük.

6. Segítenek a robotok

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a mesterséges intelligencia, amit most mi is nyugodtan kipróbálhatunk. A robotot kérjük meg, hogy írjon számunkra egy egyedi locsoló versikét. Ezt nyugodtan személyre is szabhatjuk, ha például írunk neki hangulatot vagy szavakat, amelyek mindenképpen szerepeljenek benne, de azt is elárulhatjuk neki, hogy kinek szánjuk, így még pontosabban tudja majd a művet megalkotni.

7. Hagyományt kedvelőknek

Ha inkább a hagyományos locsolkodás hívei vagyunk, de nincs lehetőségünk személyesen ott lenni, akkor rendes képeslapokat is letölthetünk az internetről. Ezeket kép formájában tudjuk csatolni e-mailben vagy üzenetben.

8. Meglepetés kicsiknek

Gyerekeknek virtuális matricák és képeslapok helyett küldhetünk színezőt. Ezekből szintén rengeteget találunk az interneten.

9. Szabjuk személyre

A virtuális locsolásnál, köszöntéskor arra kell leginkább figyelnünk, hogy ha nem is tudunk valójában találkozni, akkor is csempésszünk bele valami olyat, amitől mégis személyessé válik. Ez lehet egy közös fénykép, emlékezetes élményről szóló vers vagy bármi más, amiről tudjuk, hogy mosolyt csal majd a másik arcára.

Szöveg: Tihanyi Péter