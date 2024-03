Mielőtt tojást vásárolunk, végig kell gondolni, hogy süteményhez lesz rá szükség, sonka mellé kell az ünnepi asztalra vagy csak festéshez, amit a locsolóknak adunk. A Metropol utánajárt, milyen áron kaphatók a tojások a húsvét előtti nagyhéten, és hogy melyik fajta mire való.

Érdemes vásárlás előtt ellenőrizni, egyik tojás sem törött-e. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

Tavaly 100 forint volt, idén 40 forint a legolcsóbb tojás ára

Megnéztük néhány üzlet választékát és szinte mindenhol találtunk hagyományos, ketreces tartásból származó tojást, de széles a kínálat az alternatív és a biogazdálkodásból származó tojásból is. Februárban azt jósolták, a legtöbb tojás ára 60 Ft alatt lesz a húsvéti roham idején. Tavaly rosszabb volt a helyzet, akkor 100 forint körül vagy a fölött volt a tojás ára.

Az S méretű legolcsóbb tojások átlagosan 40 Ft-os darabáron kaphatók. Ez dobozos kiszerelésben: 399 Ft. Mindig készleten van a Lidl-ben kapható Friss tojás, a Spar S-budget márkája és az Auchannál kapható Tipp Friss tojás. Viszont ezek ketreces tartásból származnak, ami talán gyengébb minőség és így több kell belőle a sütéshez. Festeni viszont kiváló.

Az M méretnél már 10 Ft-tal magasabb árakkal találkozunk. Ez a kategória átlagosan 50 Ft/ darab áron kapható. Az Auchan, a Tesco a Lidl, Penny és CBA üzleteiben szélesebb a szórás az árak és márkák terén, de az 500 Ft-os dobozos tojás itt is megtalálható.

Ma már az alternatív tartású tojások is megfizethetők. A Sparban például a mélyalmos tojás nagyon kedvező, 59 Ft-os darabáron kapható, ami 589 Ft egy doboz esetében. De a Lidl is ugyanennyiért adja a 2-es kóddal (a tojáson lévő számsor első száma) ellátott termékeit. Az Aldi Goldland márkája megtartotta az 50 Ft-os darabárat, így ötszáz forint a tízdarabos kiszerelés is, ahogyan az Auchan Kedvenc és a Tesco egyszerű tojásai is 499 Ft-ért kaphatók.

A mélyalmos tojások is nagyon jó áron kaphatók. Fotó Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

A Sparban kapható Mentes tyúktojásnál kezdődik a minőségi ugrás, ahol a 68 Ft-os darabárral 681 Ft-ért kapható egy doboz. Az Extra sárga tojás darabja pedig 71 Ft-ba kerül, ahogyan az Aldinál kétféle L-XL méretű tojás is jó választás lehet a 70 és 75 Ft közötti árral. Aki a jobb minőséget keresi, náluk a Mélyalmos Extra sárga tojás 73 Ft-os és a Goldland 75 Ft-os árai között tud választani.

Hideg, ködös eljárással készülnek a szalmonella és baktériumok ellen kezelt tojások, amelyek előnye az, hogy tényleg nem kell aggódni az esetleges megbetegedés miatt akkor sem, ha a külsejüket nem hőkezeljük, hanem csak feltörjük. Mindazonáltal érdemes a tojást mindig megmosni felhasználás előtt.

Nagyon kedvező, 72 Ft-os darabáron lehet megvenni a kerekegyházi Szijártó családi vállalkozás prémium kategóriás tojásait, ezeket is előkezelik, jó választás azoknak is, akik az e-coli baktérium okozta fertőzéstől tartanak. Prémium kategóriás az UV-C fénnyel kezelt tojás is. A baktériumok elpusztulnak ezzel a kezeléssel is, miközben a tojás természetes flóráját nem károsítja az eljárás. Az Auchanban kapható például a Farm UV-C kezelt tojás, amely tízdarabos dobozára nagyon kedvező, 766 Ft. Ahogy a Farm GMO mentes tojásai is biztonságosak és jó áron kaphatók több üzletlánc boltjaiban is. Talán az Auchan kínálja legolcsóbban 787 Ft-ért, ezt követi a Spar 798 Ft-os árral. Ebben az esetben a Tesco nem volt árkövető és náluk drágábban lehet kapni ezt a terméket: 915 Ft-ért.

Az alternatív és szabadtartással foglalkozó farmok termékeiért kérnek el 80 Ft-ot. Ezek közül az egyik leghíresebb a Fuchs családi vállalkozás "rókás tojása". Ők Bakonyalján működnek már több mint húsz éve, szabadtartású és mélyalmos tyúkjaik vannak. A Sparban a mélyalmos változat kapható 10 darabos dobozára 928 Ft.

A biotojások is megfizethető áron kaphatók. Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

A Gyermelyi tésztagyártó cég is kínál tojásokat. Tízdarabos dobozára 745 Ft a CBA üzleteiben, ahol többségében a magyar tojástermelők termékei találhatók. Ilyen például a Völgy aranya tojás 703 Ft-ért, a Kerekegyházi tojás 745 Ft-ért és a Príma Max 619 Ft-os terméke.

A tojásokat tömegük és méretük szerint osztályozzák. A héján egy nyilvántartási szám található, amiből meg lehet tudni a tyúktartás helyét és módját, és persze a méretét is. Ha idősebb a tyúk, a tojás is nagyobb, amit tojik. A méretet négy fokozatú skálán határozzák meg S- től XL-ig. Az összetevők aránya egyébként minden esetben ugyanaz, de a sárgája, ami a tojás legértékesebb része, különböző. Főzéshez a kisebb méretű javasolt. De tojásfestéshez is ez a méret ideális, mivel a nagyobb tojásoknak vékonyabb a héja és könnyebben törnek.

A Tesco Finest és a Tesco Szabadtartású tojások átlépik a száz forintos darabárat. Az üzletlánc 108 és 109 Ft-os darabárral a legdrágább jelenleg a piacon, így egy doboz ára 1080–1090 Ft.

Az ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó biotojások szintén a magasabb árkategóriába tartoznak és limitált mennyiségben vannak az üzletek polcain, hiszen a szabadtartású farmok termelőképessége korlátozott.

Az ilyen gazdaságban élő tyúkok semmilyen kémiai vegyszert, adalék- és szintetikus anyagot nem fogyasztanak, és nem részesülnek antibiotikumos kezelésben.

A Sparban kapható Bio farm tojás 95 Ft-os darabáron kapható, de a Kiflin is rendelhető. Mindent összevetve, elég nagy választék van tojásból, és mindenki megtalálja a neki és a pénztárcájának legmegfelelőbbet a boltokban a nagy húsvéti főzés és sütés előtt.