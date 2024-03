Ilyen tojásfestési trükkökről még te sem hallottál!

A néphagyomány szerint a fiúk húsvét hétfőn felkerekednek és már hajnaltól kezdve vízzel, újabban illatos kölnivel locsolják meg a lányokat, hogy el ne hervadjanak. A lányok a locsolásért cserébe hímes tojást is adnak a fiúknak, de bizony csak azoknak, akik azt locsolóverssel is kiérdemlik. Faluhelyen a lányok még ma is a legszebb ruhájukban, terített asztallal és persze szépséges hímes tojásokkal várják a locsolókat és azon versengenek, vajon kit hányan locsolnak meg. Ha kedvet kapnál feléleszteni ezt a csodás húsvéti hagyományt a te lakhelyeden is, íme néhány tuti tipp a legegyedibb hímes tojásokhoz.

Néhány helyen még ma is él a hagyomány Fotó: krstrbrt

Bár manapság már százával lehet kapni mindenféle húsvéti tojásfestő szettet, nincs szebb a természetesen készült hímes tojásoknál. A legelterjedtebb és leglátványosabb technika a berzselt tojás festés, ám a legtöbben csak a klasszikus színben készítik el, vöröshagyma hajjal. Mi most több ötletet is mutatunk.

Ezekkel a növényi részekkel érhetünk el csodás színeket:

vörös és lila hagyma fedőlevele, vörös káposzta külső levele, céklahéj, csalánlevél, kurkuma, áfonya, fekete tea, kávézacc, céklahaj

A tojásfestést a gyerekek is élvezik Fotó: pexels.com

Berzselt tojás

A nejlon harisnyát vágjuk akkora darabokra, hogy beleférjen egy tojás, és még össze is tudjuk kötni szorosan mindkét oldalát. Vizezzük be a tojást az ujjainkkal ott, ahová a kiválasztott levelet szeretnénk feltapasztani, majd simítjuk rá a levelet az erezett oldalával kifelé. Ez után tegyük be egy darab nejlonharisnyába, és kössük be szorosan mind két oldalát és helyezzük óvatosan a növényi részekkel kibélelt lábasba. Minél több a növényi rész, annál szebb és teltebb lesz a szín, így nem érdemes spórolni vele.

Csodás színeket kapunk a növényi részek felhasználásával Fotó: pexels.com

Töltsük meg vízzel a lábast, majd forraljuk fel és főzzük legalább 10 percig. Miután a tojások megfőttek, hagyjuk állni őket a vízben legalább 1 órán át, de akár egész éjszakára is. Csak akkor szabad kivenni a tojásokat a harisnyából, ha azok teljesen megszáradtak.

Írott tojás

A húsvéti tojásra régen szokás volt viasszal festeni, ezt hívták írókás tojásnak. A minta felfestéséhez olvasztott viaszt használtak, amit tűvel vagy saját készítésű „ecsettel” vittek fel őseink. Ma már kapható vékony ecset, mellyel könnyen festhetünk szép, ám egyszerű, gyorsan elkészíthető mintákat. Ennél a technikánál érdemes a legegyszerűbb motívumokat (pont, vessző) használni, hiszen a viasz hamar megszilárdul. A festő víz ugyan azokkal a növényi részekkel készíthető el, ám fontos, hogy a felforralás után vissza kell hűteni a vizet, mielőtt óvatosan beletesszük az írott tojásokat.

A hagyományos technikákkal egyedi tojásokat készíthetünk Fotó: pexels.com

A tojásokat addig kell benne hagyni a vízben, míg el nem érjük a kellő hatást. Miután egy szűrővel kivettük a tojásokat, hagyjuk őket megszáradni. Ha megszáradtak az írott tojásaink, egy meleg pamutronggyal letöröljük róluk a viaszt és máris láthatóvá válnak a saját kezünkkel felrajzolt minták.

Karcolás

A növényi festékekkel egyszínűre is festhetünk tojásokat, ráadásul száradás után ezeket is kedvünkre díszíthetjük. Ez a technika arról szól, hogy az előzetesen megfőzött és megfestett tojásokba éles késsel mintákat kell karcolni. Vigyázat, ezt a technikát csak óvatosan alkalmazd, hiszen a tojás törékeny, a kezünk pedig igen sérülékeny.

Az összes technika megkoronázható két tuti tippel, íme:

Ha a festőlevekhez 1 evőkanál sót és ecetet adsz, a színek mélyebbek és tartósabbak lesznek.

Ha szeretnéd, hogy a tojásaid szép fényesek legyenek, kend be őket szalonnabőrrel vagy olajjal.