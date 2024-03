Folytatódik a botrány: Újra beépítené a Mocsárosdűlőt Karácsony Gergely és Kiss László?

Karácsony Gergely főpolgármester társadalmi egyeztetésre bocsátotta részben a óbudai Mocsárosdűlő sorsát, azaz természetvédelmi kezelési tervét. Bár Bús Balázs óbudai fideszes politikus korábban változtatási tilalmat rendelt a területre, úgy tűnik, máig nem adta fel a főváros és Óbuda baloldali vezetése, hogy a természeti védettség alá eső terület egy részét beépíthetővé tegye. Óbuda fideszes képviselői most újra nyílt levélben szólították fel Kiss Lászlót és Karácsony Gergelyt, hogy az egész terület védettség alá kerülhessen.

Korábban a lakossági felháborodás miatt lépett vissza Kiss László DK-s polgármester – Fotó: Facebook

A III. kerületi Fidesz–KDNP frakciója szerint a főváros egészére kihatással lévő védett természeti terület fővárosi módosításáról szóló tervezetében trükközne Karácsony Gergely és Kiss László. Ennek egyik mellékletéből derül ki, hogy a Zsófia utca–Aranyhegyi út által határolt L alakú területrész nem kerül védettség alá, azaz beépíthető lenne. A kormánypárti politikusok azonnal nyílt levélben fordultak a helyi DK-s polgármesterhez és a főpolgármesterhez azzal, hogy a Mocsárosdűlő egészére terjesszék ki a védettséget.

Ez már a második nyílt levél, amelyet a Fidesz-KDNP frakciója közzé tett Mocsárosdűlő védelmének érdekében Fotó:Facebook

A Fidesz–KDNP III. kerületi képviselőcsoportjának vezetőjeként felszólítom Főpolgármester és Polgármester urakat, hogy a Mocsáros teljes egészét helyezzék védelem alá, annak érdekében, hogy ne lehessen lakóparkokkal beépíteni a területet! Az Óbudai Fidesz mindig azt támogatta, hogy az egész Mocsáros legyen védett terület, ezért rendelt el Bús Balázs polgármester az egész területre korábban változtatási tilalmat. Elfogadhatatlan számunkra az a fővárosi – és Kiss László polgármester által is támogatott – terv, hogy a Mocsáros egy része beépíthetővé váljon

– írta nyílt levelében Puskás Péter frakcióvezető.

Óriási botrányt kavart a Mocsáros beépítése korábban is

Anonymus nyilvánosságra hozott felvétele úgy értelmezhető, hogy Kissék rábólintottak a Mocsáros egy részének beépítésére – Fotó: Cineberg

A Metropol 2022-ben ott járt az óbudai önkormányzat december 21-i közmeghallgatásán, ahol felháborodott óbudaiak kérték számon Kiss László DK-s polgármesteren, hogy az egyik leleplező Anonymus-videóban Barts Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója miért mondta 2021. május 5-én a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében, hogy „Kiss Lacival megvan a deal, itt pedig lakások lesznek”. Barts a nevezett felvételen azt mondta, hogy a városligetnyi területen akár lakópark is épülhet. A beszélgetés maga pedig arra utal, hogy a felek közben látványterveket és térképet nézegetnek, és a vezérigazgató készségesen mutatja az irodák, a lakóházak és a vasútállomás leendő helyét, majd hozzáteszi: Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere már rá is bólintott az elképzelésre, és „a terület árazása folyamatban van”. Kiss László polgármester tagadta az ügyet, később pedig a Városháza-gate kapcsán alakult fővárosi vizsgálóbizottság erre a témára is kiterjedt, így meghallgatták Kiss Lászlót is. A polgármester megúszósra fogta, egy nyilatkozat felolvasása után ugyanis elrohant, hogy még kérdezni se tudjon tőle a bizottság...

Nyílt levelet írt Karácsony Gergelynek Óbuda korábbi polgármestere

A Mocsárosdűlő korábbi beépítési terve – Fotó: Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály

Bús Balázs arra kérte még 2022-ben a főpolgármestert, hogy a Mocsárosdűlő teljes egészére terjessze ki a „zöld közpark” besorolást, összhangban azzal a 2021. december 20-i III. kerületi képviselő-testületi döntéssel, amelyet a Polgári Frakció terjesztett elő, és az Óbuda-Békásmegyeri Képviselő-testület végül egyhangúlag megszavazott. Akkor a politikus szintén levélben emlékeztetett arra, hogy 2020-ban a településszerkezeti terv felülvizsgálata során, a Fővárosi Önkormányzat a Mocsárosdűlő területének egy részét természeti területté minősítette vissza. Azonban egy részén, 268 000 négyzetméteren a beépíthetőség megmaradt. A volt polgármester szerint erre vonatkozóan egy tanulmányterv is készült. Ezt 2018-ban az akkori polgári-jobboldali városvezetésnek is bemutatták –Barts Balázsék–, az azonban ezt elutasította, majd változtatási tilalmat rendelt el az egész területre, amely a mai napig érvényben van.

„Sajnálatosan a 2019-es választás után ezt a tervet a baloldal leporolta, és úgy tűnik, a főváros jelenlegi vezetői is elfogadhatónak tartották. A III. kerület jelenlegi közlekedési hálózata bizonyosan nem bír el akkora lakóépület- és irodakapacitás-fejlesztést, amely a tervekben szerepel. Szentendréig elérő dugókat és növekvő légszennyezést eredményezne” – írta két évvel ezelőtti levelében Bús, hozzátéve, hogy a helyi kormánypárti politikusok által indított petíciót több mint 3 ezer környékbeli írta alá. Miután vélhetően túl meleg lett a pite Kissék számára, és a lakossági felháborodás is óriási lett, végül Karácsony és Kiss is visszalépett. Mai állás szerint elképzelhető, hogy csak átmenetileg...