Más tollával ékeskedik Óbuda DK-s polgármestere

Elkészült az Egészséges Budapest Program keretében a Szent Margit Rendelőintézet szakrendelőjének felújítása. A DK-s polgármester, Kiss László ezt is saját fejlesztésként lobogtatja, mint a gyermekegészségügyi központot. A lakók köszönetét is maga fogadja, holott még Bús Balázs alatt indult a felújítás, ráadásul milliárdos kormányzati forrásokból valósult meg.

2017-ben kezdődött...

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által évek óta tervezett Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti telephelyének felújítása sikeresen zárult 2023 decemberében az Egészséges Budapest Program támogatásával. A tervezés még 2017-ben indult, 2018-ra megszülettek az engedélyes tervek, végül 2019-re a közbeszerzés is lezárult. Aztán az önkormányzati választások után hatalomra kerülő baloldali kerületvezetés 3 évig „újratervezett és előkészített”. Az újra kiírt kivitelezést végül az E-Builder Kft. nyerte, ami csak 2023. január 16-án tudta megkezdeni a munkálatokat az intézményben. A munkák így most, az önkormányzati választások kampányában fejeződtek be. Milyen furcsa véletlen, pont, mint a szintén évekig halogatott gyermekegészségügyi központ esetében...

Többéves halogatás után ez is a kampányra készült el Forrás: obuda.hu

Fontos felújítások történtek

Az energiahatékonyság kiemelt szerepet kapott a fejlesztés során, amely során nyílászárók cseréjére, automata szellőzők beépítésére, hővisszaverő fóliázásra, klímaegységek telepítésére, liftek felújítására, tető szigetelésére és egyéb energiahatékony intézkedésekre került sor. Fejlesztették a kórházi eszközöket is, amire a kormány több száz millió forintot adott a kerületnek. Így az összességében 1,5 milliárd forintos állami támogatás tette lehetővé a korszerűsítéseket és a karbantartási munkálatokat, melyeknek célja a páciensek és dolgozók komfortérzetének növelése, a rendelések gördülékenyebb és minőségibb működésének elősegítése volt.

Készül a rendelő Fotó: obuda.hu

A gyermekegészségügyi központ kapcsán is ugyanez történt

Korábban már írtunk róla részletesen, hogy 4 évet késett a békásmegyeri gyermekegészségügyi központ átadása, amit csak az önkormányzati választások kampányára sikerült átadni. Kiss László polgármester az átadón Karácsony Gergelynek mondott köszönetet azért a támogatásért, amit a kormány adott a budapesti kerületek egészségfejlesztésére. Ráadásul a polgármester azt állította, hogy a központ egyedül az ő ötlete volt, másnak még csak eszébe sem jutott, miközben korábbi képviselőtársa kezdett még jóval a 2019-es önkormányzati választások előtt civilként aláírásgyűjtésbe a gyermekszakrendelőért. Rózsa László az ehhez hasonló hazugságok miatt azóta már otthagyta a DK-t és Kiss Lászlóékat.