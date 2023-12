„Nincs olyan nap, hogy a kisfiam ne kerülne szóba" – Karácsonyfát visznek testvérei a 7 évesen elhunyt Dominik sírjára

Mint arról a Bors beszámolt, Dominik egy évekig húzódó, súlyos betegség következtében halt meg október 29-én. A legyengült szervezetét támadta meg a leukémia, a kórházi kezelés során pedig többször is agyvérzést kapott, ezért eltávolították a koponyacsontja egy részét. Szeptemberben kezdte volna az általános iskolát, de az első tanítási napon már az életéért küzdött a kórházban. A szörnyű betegséget 2021-ben diagnosztizálták a kisfiúnál. Egy évvel később még úgy tűnt, hogy a család fellélegezhet, de a leukémia idén májusban kiújult. Dominikot elviselhetetlen fájdalmak gyötörték, de a beavatkozásokat hősiesen viselte. Többször agyvérzést kapott, háromszor is az intenzív osztályra került, és augusztus 15-én újraélesztették. Egy alkalommal el is köszönt az édesanyjától:

Nekem mennem kell, ne sírj, légy erős

– mondta Edinának, aki nem először volt kénytelen eltemetni a gyermekét.

Dominik elköszönt az édesanyjától halála előtt Fotó: Olvasói.

2018-ban hoztam a világra Vivient koraszülöttként. A kislányom csak egy hónapot élt

– csuklott el az édesanya hangja. Az asszony összesen nyolc gyermeket hozott a világra, közülük egy már saját családot alapított.

Edina fájdalma napról napra erősödik.

Az egyik rokonom azt mondta, hogy idővel könnyebb lesz, de egyelőre ezt nem érzem. Folyamatosan nézegetem a telefonomon Dominik képeit és videóit, ezért az édesanyám már el akarta venni a készüléket, mondván, így nem leszek képes a kisfiamat elengedni. Tudom, hogy előbb-utóbb meg kell tennem, de még nem akarom. Bevallom őszintén, hogy a temetése után sokáig képtelen voltam a sírjához kimenni, csak most, a napokban szántam rá magamat

– árulta el Edina.

Vivien egy hónapot élt. Fotó: Olvasói.

A gyerekekkel az édesapjuk nem törődik különösebben, minden velük kapcsolatos feladat az anyára hárul, így a közelgő karácsony előkészületeivel is neki akad tennivalója.

Egyáltalán nincs ünnepi hangulatom, de tudom, hogy Dombó is szerette ezt az ünnepet, és a gyerekeknek is fontos. Dominik sírjára egy külön fát vettem, ezt majd szombaton visszük ki a temetőbe

– mondta Edina.

Dominik sírján mindig lesz virág. Fotó: Olvasói

„Amit a gyerekeknek megígértem, azt be is tartom. Az ünnepi ételeket is elkészítem, és az asztalnál az elhunyt szeretteink számára is megterítünk, igaz, Vivikém csak egy cumisüveget kap” – tudatta az édesanya.

Képtelenek vagyunk a helyzetet elfogadni, hogy se Vivien, se Dominik nem él már velünk, mégis hiszünk abban, hogy velünk vannak. Nincs olyan nap, hogy a kisfiam ne kerülne szóba, a testvérei az iskolai füzeteiket is teleírták a nevével

– fejezte be Edina.