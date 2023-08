„Azt hittem, a fiamat egy vírus támadta meg. Végül olyan hírt kaptam, amit egy anya sem akar hallani”

Pokoli időket élt át egy család az elmúlt hónapban, és sajnos még koránt sincs vége a megpróbáltatásaiknak. Egy hároméves, tündéri kisfiúról derült ki, hogy egy halálos betegséggel kell farkasszemet néznie, ráadásul a fiatal édesanyja is kórházba került, miközben második gyermekét várta. Az angliai Middletonban élő Breeze Rowan először azt hitte, hároméves kisfia csak valamilyen vírus miatt fáradékony, és emiatt van láza is. Eleinte az orvosok is erre tippeltek, amikor a segítségüket kérte, ám csináltak egy vérvizsgálatot, amiből kiderült, hogy alacsony a vérsejtszáma – arra azonban az orvosok sem tudtak rájönni, mi okozza mindezt a kis Hugónál.

Hugónak egy rendkívül súlyos betegséggel kell megküzdenie Fotó: GoFundMe

Elvégeztek egy csontvelő-vizsgálatot is, de az sem hozott eredményt. A kisfiú láza azonban lement, így hazaengedték – noha innentől hetente vérvételre kellett járnia. Hugo egyre jobban érezte magát, és az eredményei is folyamatosan javultak – egészen július 3-áig, amikor újra belázasodott. Ekkor ismét több vizsgálatot végeztek el rajta. Kiderült: sokkalta nagyobb a baj, mint azt bárki is hitte: a gyermek leukémiás.

„Semmit sem tudtam mondani az orvosoknak”

Amikor a dokik közölték a diagnózist, az valósággal sokkolta a kis Hugo 21 éves édesanyját.

Egy szőlőnek sem lenne szabad ilyet hallania. Amikor közölték, teljesen lefagytam. Semmit sem tudtam mondani az orvosoknak

– emlékezett vissza a Manchester Evening News oldalának az egy hónappal korábbi eseményekre Breeze, hozzátéve: rendkívül büszke a kisfiára, aki egy igazi harcos, és bátran viseli a heti kemoterápiát és a napi szteroidinjekciós kezeléseket.

Vérmérgezést kapott a leukémiás kisfiú anyukája

Sajnos a családot mostanában egymás után érik a sorscsapások, nem sokkal korábban ugyanis épp Hugo édesanyja élete forgott veszélyben. Június folyamán, nem sokkal azelőtt, hogy gyermeke diagnózisa kiderült volna, Breeze érezte magát egyre gyengébbnek. Kiderült, szepszis támadta meg. A vérmérgezés miatt szervleállás, sőt, halál is bekövetkezhet, szerencsére azonban a kismama nyolc nap után jobban lett és felépült. Jelenleg már mindenórás: második gyermeke bármikor világra jöhet, miközben elsővel folyamatosan kezelésekre kell járnia.