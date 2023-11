Szakadó esőben rohantak a mentők, karambol történt

Két autó karambolozott a 311-es főúton, Tápiószőlős közelében, a 22. kilométernél vasárnap kora reggel. Ahogy az ország nagy részén, úgy információink szerint az adott térségben is szakadt az eső az ütközés idején, illetve az azt követő mentés során is. A balesethez a ceglédi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység áramtalanította a járműveket, amelyekben egy-egy ember utazott. A helyszínre érkeztek a mentők is.

Fotó: Csapó Balázs

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.