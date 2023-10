„Levágott a betonra és össze-vissza vert” – fényes nappal támadták meg a 88 éves Emma nénit

Pálffy Emma Emőke, Emma néni a patikából sétált hazafelé, de a lakatos-lakótelepi lakása előtt úgy döntött, kihasználja a délutáni nap melengető sugarait és leül egy padra pihenni. Ekkor a semmiből hirtelen egy erős férfikar rántotta le a földre.

Ebbe a pestszentlőrinci lakótelepi lakásba tartott Emma néni a patikából Fotó: olvasói

Egy férfi elkapott engem és levágott a betonra. Ott ütlegelt és próbálta kicsavarni a kezemből a vászon táskámat

– emlékezett vissza megrendülten Emma néni, akinek még hetekkel az esemény után is fáj mindene, nem beszélve a lelki megrázkódtatásról. A szegény asszonyt, ahol érte, ütötte a támadója. A bordái, a lapockája, mindene fáj, különösen, amikor tüsszent.

A fejem is ütötte. Két nagy púp volt rajta, az egyik még mindig kitapintható

– fejtette ki az idős asszony, aki hősiesen, foggal-körömmel védte vászontáskáját, amiben a gyógyszerei voltak.

"Miközben ütött, én kiabáltam a szomszédasszonyomnak, aki szerencsére pont kinézett az ablakon, hogy hívják a rendőrséget."

Hála az Istennek nem tudta kitépni a kezemből a drága gyógyszereimet rejtő szatyrot, mert a csuklómra akasztottam a pántokat és úgy markoltam meg

– folytatta az asszony, aki azt is elmondta, hogy az elkövető elfutott, miután magára vonta többek figyelmét is. Az asszony nagyon meg volt elégedve a rendőri erőkkel, hiszen hamar kiérkeztek, ráadásul egy nap elteltével személyesen is felkeresték Emma nénit, hogy elmondják neki, elkapták az elkövetőt. Az eset után mentő vitte be az idős asszonyt a traumatológiára, bár törést nem szenvedett, sérülései nyolc napon túl gyógyulnak.

Én már annyi borzalmat megéltem, ezzel is meg kell birkóznom. A testi fájdalom elmúlik, de az emlékek folyamatosan kínozzák az embert.

"Édesapámat elhurcolták és összeverték az ÁVO-sok, a férjem fejlövést kapott 56-ban, a fiamat pedig nem rég temettem el" – sorolta a rémségeket életéből Emma néni, aki szerint a tettes kifigyelhette, hogy a patika előtt készpénzt vett le a bankban. Bár a jó egészségnek örvendő asszony nem fél, mostantól még inkább résen lesz, mert nem szeretné, hogy ez az eset megismétlődhessen. Emma néni úgy döntött ebben az állapotban nem szeretne kamerák elé állni, így nem vállalta az arcát a történtekhez.