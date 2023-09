Rekord hőmérséklet jöhet! – mi lesz még?

A világ számos pontján meglehetősen meleg, nyárias ősszel van dolguk az ott élőknek. Londonban a pénteki 30 Celsius-fok környéki hőmérséklet akár rekord is lehet. Mutatjuk, milyen hatása van ennek itthon.

Londonban a pénteki 30 Celsius-fok környéki hőmérséklet akár rekord is lehet. Fotó: Oltion Bregu / Pexels

A brit adatok szerint a különösen meleg időjárás rekord hőhullámmal folytatódik a most következő hétvégén. Ezt néhol záporok, zivatarok tarkítják majd. Az előrejelzések szerint a pénteki egymás után már az ötödik nap lesz, amikor a hőmérséklet 30 Celsius-fok fölé emelkedik. Eddig a csütörtöki volt az év legmelegebb napja, a surreyi Wisleyben ugyanis 32,6 Celsius-fokot mértek – hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

A weather.com adatai szerint pénteken 30 Celsius-fok körül alakul a hőmérséklet maximuma Londonban. Mindez semmi a következő napok 30 Celsius-fok feletti értékeihez képest. Az adott periódus egyik legmelegebb időszaka következik a brit fővárosban és környékén. Hasonló a helyzet hazánkban is, ahol a múlt vasárnapi hidegfront után tartós felmelegedés vette kezdetét, mely a mai napig is tart.

Szeptember 8. pénteken még marad a ragyogó napos idő. A délutáni órákban kevés felhő lehet felettünk, de csapadék nem várható. A keleties szél az északi tájakon felélénkülhet. A nappali maximum-hőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul – írta meg a Köpönyeg.

A nyárias időjárást kedvelők számára van egy jó hírünk: Magyarország időjárásában még napokig semmiféle változás nem lesz. Továbbra is marad a nyárias idő, vagyis száraz és meleg lesz, csapadék pedig egyáltalán nem várható.

Hétvégére sem romlik el az idő, ezért akik szabadtéri programot terveztek, azok most örülhetnek. Folytatódik a napos, késő nyárias, csapadékmentes, ősziesnek kicsit sem nevezhető időjárás. Aki teheti, mindenképpen töltse a késő nyári időszak utolsó napjait nagyrészt a szabadban. Érdemes kültéri programokat kitalálni, mielőtt megérkezik a hidegfront.

Hamarosan még melegebb lehet. Fotó: Köpönyeg

A szombati és a vasárnapi 32 Celsius-fok körüli értékek után a jövő hét elején tovább emelkedik a hőmérséklet. Londonban és környékén akár 33 Celsius-fok is lehet, mely ott egyáltalán nem jellemző, főleg nem ilyentájt.

A nyári idő, mely a jövő hét első napjaiban is kitart tovább fokozódik. Magyarország területén elérjük majd a 33 Celsius-fokot. Ilyen időre kell számítanunk hétfőn és kedden is.

A pénteken rendelkezésre álló adatok alapján a hosszú, nyugodt időt legkorábban szerdán törheti meg egy hidegfront. London környékén ez 20-22 Celsius-fokot, záporokat és zivatarokat jelent. Aznap délutántól hazánk területén is jelentős mennyiségű csapadék eshet. A szelet néhol erős, széllökésekkel tarkított viharok kísérik majd. Bár Budapesten és környékén is csökken majd a hőmérséklet, a legtöbb helyen még így is 29 Celsius-fok körül alakul.