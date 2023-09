„Köszönöm, hogy segítettek Olivérnek és nekem” – Óriási öröm érte a kis SMA-s Zentét és barátját – Videó

Szinte senkinek sem kell bemutatni a kis SMA-s Zentét és Olivért, akiknek gyógyulásáért egy ország szurkol, sőt, nemcsak szurkol, hanem támogatja is őket.

A kis Zente mellett Olivért is sokan támogatták Fotó: Facebook

Erről pedig Zente hivatalos Facebook-oldalán számoltak be a szülők, mint írják, a rengeteg támogatásnak köszönhetően a két kis lurkók egy mindenre kiterjedő fejlesztésben vehetnek részt. Ez pedig óriási dolog az ő állapotukban, mindenki javulást vár a fejlesztéstől.

Csodálatos örömhír! Idén 2113 személy választotta Olivér és Zentike fejlesztésének támogatását! Ez fejenként 7milló forintot jelent a fiúknak! Segítségetekkel a gyerekek mindenre kiterjedő fejlesztésben részesülnek! Igyekszem, igyekszünk cserébe megmutatni Nektek a mindennapokban, hogyan élnek a Tőletek kapott lehetőséggel, és milyen kitartóan, céltudatosan dolgoznak a fejlődésért!

– olvasható a örömhírt bejelentő bejegyzésben, amelyhez még egy videót is megosztottak, melyben a kis Zentike is köszönetet mond és felsorolja, hogy mennyi mindenre is tud járni a segítségnek köszönhetően.

Köszönöm, hogy segítettek Olivérnek és nekem

– mondta Zente.