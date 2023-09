9/11 tragédiájának nyomait azóta is az egész világ viseli

A World Trade Center ikertornyainak leomlására az egész világ emlékszik. Többségünk azt is meg tudja mondani, hogy mit csinált akkor, amikor a tragédia megtörtént.

A World Trade Center egykori ikertornyai. Fotó: Thomas Svensson / Pexels

2001. szeptember 11-én terroristák egyidejűleg négy utasszállító repülőgép felett vették át az irányítást az Amerikai Egyesült Államokban. A négy gép közül az első New York-i idő szerint 8:46-kor, a második 9:03-kor a World Trade Center (Világkereskedelmi Központ) ikertornyaiba, a harmadik Washingtonban az USA hadügyminisztériuma, a Pentagon épületébe csapódott (ezt eredetileg a Fehér Házba vezették volna bele, ám az utolsó pillanatban a gép tett egy közel 270 fokos fordulatot, ezzel a Pentagonba irányítva azt); a negyedik, amelyet valójában akartak a Pentagonnak vezetni a terroristák, Pennsylvania államban lezuhant. Hivatalos adatok szerint 2819-en halnak meg. A terrorcselekmények kitervelőjét, Oszáma bin Ládent csaknem tízévnyi üldözés után, tűzharc során ölték meg, amelyet Barack Obama amerikai elnök jelentett be.

A World Trade Center a filmművészetben

Rengeteg filmben feltűnt az ikertorony, ha másképp nem, hát kívülről, háttérként vagy vágóképként használva. A tornyon belül forgatni tetemes költséggel járt, de néhány filmben feltűnnek a WTC belső részei is. Az ismertebbek közül néhány: Woody Allen Manhattane (1979), a Menekülés New Yorkból című klasszikus akciófilm 1981-ből, az 1987-es Tőzsdecápák, valamint az 1988-as Dolgozó lány, melyben az ambiciózus Melanie Griffith vágyakozva tekint fel a törekvést jelképező ikertornyokra. Az 1992-es Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című karácsonyi filmben, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) felmegy az ikertornyok egyike tetejére és onnan fényképezi a kilátást. Az 1998-ban bemutatott Godzillában az ikertorony ismét egy sci-fi mű szereplője. Szintén láthatjuk Steven Spielberg A. I. – Mesterséges értelem című sci-fijében. A filmet hat héttel a katasztrófa előtt mutatták be. A jövőben játszódó filmben szerepelnek az ikertornyok, sőt egy jelenetben, amely időszámítás után 12 000 körül játszódik, még mindig állnak. A kritikusok és viták ellenére Spielberg a DVD-változatban is benne hagyta a tornyokat. A 2007-es Postal The Movie című film első jelenete a terrortámadást teljesen abszurd módon mutatja be (a repülő pilótafülkéjébe betörnek, és eltérítik a gépet, amelyet a terroristák a Bahamákra akartak eltéríteni).

A King Kong (1976) című film legismertebb jelenetében az óriásmajom, mancsában Jessica Lange-gel átugrik az egyik toronyról a másikra, mielőtt levetné magát a mélységbe.

A 2006-ban bemutatott World Trade Center című filmben tűnik föl, amely két rendőrtiszt romok alóli megmenekülését dolgozza fel. 2010-ben az Emlékezz rám című film végkifejletében látható.

A 2015-ben bemutatott Kötéltánc című filmben bemutatják Philippe Petit életét, többek között azt, ahogyan egyensúlyozik a World Trade Center két tornya között.

A leomlott ikertornyok helyére épült One World Trade Center. (középen) Fotó: Vlada Karpovich / Pexels

