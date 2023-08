Orrfacsaró bűz terjeng Soroksáron, kiakadtak a helyiek

Napok óta orrfacsaró bűz keseríti meg az Apostolhegyen élők mindennapjait, erről legutóbb az egyik ott élő számolt be egy soroksári privát Facebook-csoportban. A bűz kintről áramlik be a nyitott ablakon a lakásba.

Soroksáron érzik a bűzt (Fotó: Máté Krisztián / Illusztráció)

Más is érzi? Nem tudom honnan jön a szag, de érezni máskor is, késő este 22-23 óra tájékán

– írta felháborodva az egyik helyi lakos.

A bejegyzésre többen is reagáltak, sokak szerint a Grassalkovich úton is érezni lehet a bűzt. A helyzet olyannyira tarthatatlan, hogy többen aludni sem tudnak már, egyesek torkát pedig elkezdte marni is szag. Az, hogy mi okozhatja a bűzt, egyelőre nem tudni, többen azonban úgy vélik, hogy éjjelente állattetemeket szállíthatnak egy nyitott platójú tehergépkocsin a közeli

fehérjefeldolgozóba.

A Grassalkovichon a SPAR környékén napok óta (széljárástól függően) kifejezett dögszag, hullaszag terjeng

– írta egy másik helyi.

Annyi biztos, hogy a közelben üzemel egy fehérjefeldolgozó. Mint, ahogyan honlapjukon fogalmaznak, elsődleges feladatuk azon 2. és 3. kategóriájú állati eredetű melléktermékek kezelése, hasznosítása, amelyek nem illeszthetőek a hagyományos – elsősorban takarmány-alapanyagelőállítás céljából üzemeltetett – technológiába.

Az ügyben kerestük az érintett céget, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük!

Az utóbbi időben nem ez volt az első olyan eset, amikor a fővárosi lakók bűzre panaszkodtak. Mint ahogyan arról korábban írtunk, bő két hónapja elviselhetetlen szag kínozza a káposztásmegyeri Somlyói Nagy Sándor utcában élőket. Mivel már a saját udvarukra sem tudtak kimenni a lakók, ezért összefogtak, hogy kiderüljön, mi okozza a bűzt. Felkeresték a rendőrséget, a csatornázási műveket és a polgármestert is, de akkor még nem tudták, mi okozhatja a problémát. Az átvizsgálás után kiderült: a lakóövezetet szegélyező erdőből jött a bűz, ugyanis elárasztotta a szennyvíz.