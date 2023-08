Mérges pók mászott elő a banánok közül: evakuálták a Penny áruházat

Nem messze tőlünk, a szomszédos Ausztriában valóra vált sokak rémálma. A gyanútlan vásárlók a a zöldségeket és a gyümölcsöket válogatták, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a banánosládában egy hatalmas pók lapul. Emiatt azonnal kihívták a szakembereket, akik tájékoztatták őket, hogy ez egy rendkívül mérgező pók. Nem meglepő hát, hogy cselekedni kellett.

Az eset egy Penny Marketben történt. A kép illusztráció / Fotó: PENNY

Az osztrák Penny már kedd óta zárva tart, ugyanis egy brazil vándorpók mászott elő a banánok közül. Egy ausztrál fajta után ez az egyik legmérgezőbb pók, évente körülbelül 5000 embert mar meg, a halálos áldozatok száma azonban mindössze 0,5 százalék. Az ilyesféle pókfajokról köztudomású, hogy a Dél-Amerikából érkező gyümölcsökben – főleg a banán között – szeretnek meglapulni, így előfordul, útjuk egészen Európáig vezet. Amikor észrevették a rovart, a Penny dolgozói azonnal hívták a szakembereket, akik megállapították, hogy ez egy veszélyes faj, így elrendelték az üzlet azonnali evakuálását.

Minden vásárlót kitessékeltek, az üzlet pedig azóta is zárva. A banánosládát körülkerítették, hogy begyűjtsék a pókot, emellett átvizsgálták, hogy nem lapul-e ott egy másik állat is. Most komoly tisztítószerekkel takarítanak, hogy újra lehessen nyitni. A The Sun arról is beszámolt, hogy a brazil vándorpóknak rendkívül erős a mérge. Ha megmar, az áldozatok gyakran szenvednek hipotermiától, homályos látástól, súlyos görcsöktől, és akár erekciós problémák is felléphetnek (a férfiak gyakran számolnak be, hogy órákig erekciójuk lesz), de a halálos végkifejlet sem példa nélküli.