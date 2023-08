A lehűlés várat magára, a pokoli meleg még fokozódik!

A múlt héten kezdődött felmelegedésnek köszönhetően egyre csak emelkedik a hőmérséklet. A nyár végi kánikula olyan hatásokkal jár, amikre mindenkinek fel kell készülnie.

A héten még tart a strandidő. Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

Kedden folytatódik a napsütéses, nyáriasan meleg strandidő. Az időnként megnövekvő gomolyfelhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. Ahol esni fog, ott viszont kisebb szemű (1 centiméternél kisebb) jég is eshet. A hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. A szél gyenge marad – írta meg a Köpönyeg.

Folytatódik a hőmérséklet emelkedése

Szerdán nagyrészt napos, néhol gomolyfelhős idő várható. Inkább csak északkeleten, majd estefelé északnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül. Országosan elmondható, hogy pokoli hőség lesz 30-36 fokos maximumokkal.

Folytatódik a napos, meleg idő csütörtökön. A néha megnövekvő gomolyokból csak elvétve fordul elő frissítő zápor, zivatar. A rekkenő hőség továbbra is kitart: 30–35 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Pénteken ugyan már valamivel több felhő lehet felettünk, de csapadék ezekből még nem várható. A déli-délnyugati szél északnyugaton átmenetileg megélénkülhet, 29-33 fokra készülhetünk.

Riasztást adott ki az OMSZ

Mivel a nappali középhőmérséklet az ország több pontján jóval 27 fok felett alakul, ezért kedd éjfélig narancs riasztást adtak ki több vármegyében: Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyékben. A többi vármegyében a kettesnél enyhébb, egyes riasztás van érvényben, melyet akkor adnak ki, ha 25 fok felett alakul a középhőmérséklet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán.

Mindannyiunk szervezetét terheli az időjárás

A napok óta tartó hőség főként az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, erős fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet.

Ilyen időben különösen fontos a folyadékpótlás. Fotó: Pexels

Figyelj oda az UV-sugárzásra is

Az ország egész területén erős UV-sugárzásra kell számítani akkor is, ha gomolyfelhőkkel teli az ég. A 10-es skálán 7-es erősségű lesz a napsütés. Az ilyen mértékben napsütéses időben fontos, hogy rövid idő alatt le tudsz égni. Akár már egy óra napon töltött idő is elég lehet a napégéshez, ha nem kened be magad naptejjel. Ezenkívül a szemed is óvd a káros sugaraktól: viselj napszemüveget.

Kíméletlen lesz veled az allergia

Nagyon magas a levegőben a parlagfű koncentrációja. Magas a csalánfélék és az alternaria koncentrációja. Közepes koncentrációban vannak jelen a kenderfélék és az üröm. Alacsony koncentrációban vannak jelen a pázsitfűfélék, a ciprusfélék, a tiszafafélék, az útifű, a lórom, a disznóparéj- és a libatopfélék.

Enyhülés csak később lesz

A hétvégén egy jelentősebb hidegfront hozhat nagyobb változást az időjárásban. Szombaton gyakran megnövekszik a felhőzet és nyugaton záporokra, zivatarokra számíthatunk. Vasárnap már máshol is lehet eső, zápor, zivatar. A Dunántúlon a növekvő szélnek és a csapadéknak köszönhetően megszűnhet a hőség, keleten rövid ideig még maradhat a nyár végi kánikula.

A jövő hét elején folytatódik a vasárnap kezdődő lehűlés. A nappali hőmérséklet maximuma 27, az éjszakai hőmérséklet minimuma 18 fok körül alakul, ami jóval alacsonyabb a korábbinál.