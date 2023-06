"Nagyon is észnél volt" - felmentették a testvérgyilkos Dávidot, aki ufólányokkal szexelt

Sokak számára sokkoló ítélet született június 22-én, csütörtökön a Tatabányai Törvényszéken, miután a bíróság felmentette azt a fiatal férfit, aki 55 késszúrással végzett testvérével és annak férjével, majd rájuk gyújtotta a pár süttői házát.

Szandi és Krisztián háza teljesen leégett, miután rájuk gyújtották - Fotó: Police

A 29 éves Sz. Dávid külföldön élt, 2020 májusában látogatta meg testvérét, K. Alexandrát és férjét, K. Krisztiánt. A kedves, fiatal párt mindenki kedvelte, már régóta csinosítgatták közös fészküket, a családjuknak éltek:

– Kedves és udvarias emberek voltak, keményen dolgoztak, és nem tudunk róla, hogy lettek volna ellenségeik, Szandit is Krisztiánt mindenki kedvelte itt – mesélte egy ismerősük akkor a Borsnak. A 30 éves Szandi és férje, a 41 éves Krisztián együtt dolgoztak, Alexandra HR-esként, míg Krisztián mérnökként munkálkodott ugyanannál cégnél.

Dávid érkezése utáni napon viszont szörnyű tragédia történt: a pár háza teljesen leégett, Alexandra és Krisztián pedig bennégtek. Az akkor 29 éves Dávid súlyos sérülésekkel ugyan, de kimenekült a házból.

Alexandrát és Krisztiánt mindenki kedvelte, az ismerősök szerint Szandi imádta testvérét

Hamarosan azonban kiderült, hogy korántsem baleset, hanem brutális gyilkosság történt: Dávid először 55 késszúrással megsebezte a párt, majd benzinnel végiglocsolva a házat felgyújtotta az otthonukat. A tűzben Dávid is megégett: miután kimenekült a lángok közül, a közeli folyónál lemosta és hűsítette a másod- és harmadfokú égési sérüléseit, majd a kezelőorvossal is beszélt, de ezután mesterséges kómában tartották, testének ugyanis 30 százaléka megégett.

A tárgyalások során kiderült, hogy Dávid kegyetlen halálra ítélte az érte mindig is rajongó testvérét és sógorát: egyértelműen kiderült ugyanis, hogy gyilkolni és nem sebezni akart, emellett vélhetően a házaspár egyik tagjának végig kellett néznie a másik halálát is. Azonban arra is fény derült, hogy a férfi paranoid skizofréniában szenved és igencsak bizarr téveszmék gyötrik: a szakértőknek azt mondta, hogy ufókkal élt együtt. Miután elrabolták a földönkívüliek, ufólányokkal szexelt, később ezért megbüntették, így ők befolyásolták a viselkedését.

A ház szinte teljesen leégett

A bíróság ezért kimondta, hogy bár valóban Dávid végzett testvérével és sógorával, tettekor nem volt beszámítható állapotban, így nem büntethető. Azonban a Kemma megírta, hogy szakértők szerint fennáll a bűnismétlés veszélye, a bíró elrendelte a férfi kényszergyógykezelését az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, ahol egyébként jelenleg is kezelik. A döntést az ügyészség elfogadta, a védő három nap gondolkodási időt kért, így az ítélet még nem jogerős.

Az ismerősök és a rokon felháborodtak az ítélet hallatán.

A család egyik ismerőse elmondta, hogy ő reménykedett abban, hogy Dávid börtönben fog vezekelni bűneiért:

Végig reménykedtünk benne, hogy börtönbe kerül, így olyan, mintha megúszta volna a legborzalmasabb tettet, amit valaha láttunk. Szandi és Krisztián csodálatos emberek voltak, Szandi pedig imádta az öccsét. Nem fér a fejünkbe, hogy büntetlenül maradjon az eset

- mondta döbbenten a család egyik ismerőse.

K. Krisztián egyik közeli szerette az egyik cikk alatt akadt ki:

Mossák a hazug, igazságtalan döntést! Az elkövetés napján nem volt kóros elmeállapotban! Nagyon is észnél volt, tisztán beszélt a mentőorvossal is

- írta csalódottan, hozzátéve, hogy igencsak sok a furcsa körülmény az ügyben. Egy másik rokon is kétkedésének adott hangot:

Igen erős kételkedésre ad okot, ha a saját kezelőorvosa is azt állítja, hogy nem áll fenn nála a betegség, 2:1 arányban a szakértőket vették figyelembe az eljárás során. Az is érdekes, hogy a szakértőkön kívül mindenki másképp gondolja az elkövetéskori állapotát

- írta.