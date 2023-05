Tizenöt vármegyére adtak ki riasztást: jégeső vezeti fel a nyárias hosszú hétvégét

Péntekre az ország nyugati csücskét leszámítva mindenhova elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható zivatarok miatt, az ország középső harmadát ráadásul felhőszakadások is fenyegetik, ahol a kiadós záporokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Fotó: Csóka Ferenc

A citromsárga veszélyjelzéssel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy az intenzív gócokban 1-2 centiméteres jég is eshet. Az ilyen helyeken élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős lökések is lehetnek, zivatar környezetében pedig viharos lökésekre is számítani kell.

Grafika: met.hu

Emellett azonban már igazi nyárias meleg, 23-29 fok várható pénteken, és a pünkösdi hosszú hétvégén is magasan marad a hőmérő higanyszála. Most érdemes tehát fürdőzős és napozós programokat választani, hogy a keddi munkakezdésre D-vitaminnal feltöltődve és regenerálódva érkezz vissza. Persze ezt sem érdemes túlzásba vinni, mivel nagyon erős UV-B sugárzás várható. A Nyugat-Dunántúlon és az Alföldön meghaladja az UV-index a 7-es értéket, aminél már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

Grafika: met.hu

A frontra érzékenyek kissé fellélegezhetnek, jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani – ígéri a Köpönyeg.hu. A szórványosan előforduló záporok, zivatarok környezetében ugyanakkor fülledtté válhat a levegő, ami leginkább a légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket viselheti meg – figyelmeztet Pukoli Dániel orvosmeteorológus.