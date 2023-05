Mutatjuk az időpontokat: ekkor nyitnak a budapesti strandok

Bár az időjárás még mindig igen lehangoló, azért mindannyian érezzük, hogy hamarosan kitör a nyár. A magyarok már egy emberként várják, hogy az idő felmelegedjen, így mi felvehessük a lenge ruháinkat, nyaralni mehessünk és barnulhassunk. Sokak kedvenc évszaka a nyár, ennek pedig az egyik legkellemesebb eleme a strandolás. Ezzel kapcsolatban pedig jó hírünk van: hamarosan nyitnak a budapesti strandok!

Van-e kellemesebb nyári idill annál, mint hogy hónunk alá csapunk egy jó könyvet, kifekszünk a medence szélére, és egy lángos és szörp társaságában napozgatunk? Amikor pedig kellőképpen melegünk lett, beugrunk a vízbe, és pancsolunk egy nagyot? Bár a magyarok legkedvesebb strandolási helyszínei a Balatonon vannak, a fővárosi strandfürdők is nagy népszerűségnek örvendenek. És bár a termálfürdőket eddig is látogathattuk, hamarosan nyitnak a szabadtéri medencék is. Mutatjuk, pontosan mikor!