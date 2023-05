Orbán Viktor miniszterelnök ma ünnepli 60. születésnapját!

A 2023. május 31-én 60 éves Orbán Viktor miniszterelnök 1982-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait, ahol 1987-ben jogi doktori oklevelet szerzett.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

1983-ban a Jogász Társadalomtudományi (1988-tól Bibó István) Szakkollégium megalapításában, 1984-ben folyóiratának, a "Századvég"-nek a megindításában és szerkesztésében vett részt.

1987-88-ban szociológusgyakornokként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetének munkatársa volt és továbbképzéseket szervezett.

1988. 03. 30-án több társával együtt megalapította a Fiatal Demokraták Szövetségét (Fidesz), áprilisban a Közép-Európa Kutatócsoport munkatársa lett.

Nagy Imre és mártírtársai 1989. júniusi temetésén mondott beszédével vált országosan ismertté, amelyben követelte a szovjet csapatok kivonását és a szabad választások megtartását. Pártja képviselőjeként részt vett az alkotmánymódosítással foglalkozó albizottság munkájában.

Szeptembertől ösztöndíjasként az oxfordi Pembroke College-ban tanult, de 1990 januárjában - a közelgő parlamenti választások miatt – megszakította ösztöndíját, hogy részt vegyen a rendszerváltás folyamatában.

1990. áprilisában az első szabad választásokon bejutott a parlamentbe a Fidesz Pest megyei területi listájáról, 1993. májusáig a Fidesz-frakció vezetője volt.

1993-ban megválasztották az újjászervezett Fidesz elnökévé, az 1994. évi országgyűlési választásokon a Fidesz Fejér megyei listáján szerzett képviselői mandátumot, 1998-ig az országgyűlés európai integrációs ügyek bizottságának elnöke, 1995. szeptemberétől novemberig a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának is tagja volt.

Az 1998. évi választások után, július 8-án a Fidesz-Magyar Polgári Párt, az FKgP és a Magyar Demokrata Fórum részvételével megalakult koalíciós kormány miniszterelnöke lett, tisztségét 2002. májusáig töltötte be. Ezután 8 évet töltött ellenzékben, a jobboldali-konzervatív közösség építésével, majd 2010. május 29-től ismét Magyarország miniszterelnöke, miután pártja élén fölényesen, kétharmados többséggel megnyerte a választásokat – majd ezt 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is megismételte.

112 éve bocsátották vízre a Titanicot

A Titanic brit Olympic-osztályú utasszállító hajó, amely egy jégheggyel történt, 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismertté.

Egy óceánjáró hármas, második hajójaként, a Titanicot és testvéreit heti három járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására tervezték a White Star Line társaság számára. A hajót a Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon.

Első útján (az angliai Southamptonból a franciaországi Cherbourgba, onnan az írországi Queenstownba (1921-től Cobh), és végül az Egyesült Államokba, New York Citybe), 1912. április 14-én, vasárnap 23:40-kor a hajó jéghegynek ütközött, és április 15-én, hétfőn 02:20-kor, az ütközés után alig több mint két és fél órával kettétörve elsüllyedt.

Az 1514 halálos áldozat között hivatalosan nem volt magyar, de az egyik utas mégiscsak Magyarország fia lehetett – hívta fel a figyelmet a Ripost.

A Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánták. A Titanic és testvérhajói, az Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, melyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak (a Gigantic nevét a Titanic katasztrófája után Britannicra változtatták).

Május 31. a kihívás napja

A kihívás napjának célja, hogy kedvet teremtsen a sportoláshoz.

A kezdeményezés Kanadából származik, ahol még 1982-ben két város egész napos versenyt hirdetett, hogy megvizsgálják, hogy a jeles napon, hol végeznek többen minimum 15 percig tartó folyamatos mozgást. Ezen a napon 1991. óta Magyarország is részt vesz, számos sporteseménnyel, sportolók támogatásával.

37 éve tartunk dohánymentes világnapot

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden nyolcadik percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is.

Május 31. a testvérek napja

A testvérek napja nem más, mint a testvérünk, a testvéreink iránti odaadás és a szeretet ünnepe. A nap programjai hangsúlyozzák a testvérekkel való együttélés szépségeit, a több testvér előnyét, a testvérek közötti egységet, különbségeket, toleranciát és odaadást. Emellett ezen a napon különösen buzdítjuk a fiatal párokat, hogy vállaljanak egynél több gyermeket.

Az emberiség története során sokszor fordult már elő, hogy nagy teljesítményeket testvérek vittek véghez. Erre mutatunk most néhány példát.

Káin és Ábel

Orville és Wilbur Wright (első repülőgép)

Vilmos és Harry herceg

Boleyn Anna és Mária

Eric és Julia Roberts

Robert Kennedy, Edward 'Ted' Kennedy és John F. Kennedy

Serena és Venus Williams

Adolf és Rudolf Dassler (az Adidas és a Puma cipőgyártók alapítói)

Kim és Kourtney Kardashian

Liam és Noel Gallagher (az Oasis együttes alapítói)

Gyurity Milán "Mi ez a cirkusz?" című alkotása, mely a grafikusművész kiállításán tekinthető meg. Fotó: Gyurity Milán grafikusművész

Különleges kiállítással várja látogatóit a Vízivárosi Galéria

Május 31-én 18 órakor Golub Xénia művészettörténet nyitja meg Gyurity Milán "Képeslapok a fejemből" elenvezésű kiállítását, mely július 16-ig várja a látogatókat.

The Anahit akusztikus koncert

Az ironikus popot játszó The Anahit zenekar dalszövegei pillanatnyi érzelmi állapotok, élethelyzetek lenyomatai. Olykor húsbavágóan mélyek, máskor viccesek és ironikusak, s azt üzenik: mindannyian voltunk már hasonló helyzetben, senki sincs egyedül. A május 31-ei akusztikus koncertjükre a K11 Laborban kerül sor.

Forgalomkorlátozás az V. kerületben

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 31-én Budapest V. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesítette a járművezetőket, hogy tilos megállni május 31-én 18 órától június 3-án 24 óráig a ​Nádor utca 9. szám előtt 20 méter hosszon. Tilos megállni továbbá május 31-én 18 órától június 4-én 24 óráig a Szabadság téren, a volt MTV székház előtti szervizút teljes területén, a Sas utca 28. és 29. számok előtt.

Forgalomkorlátozás a II. és az V. kerületben

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 31-én Budapest II. és V. kerületében. Tilos megállni május 30-án 19 órától, június 1-én reggel 7 óráig a Kossuth Lajos utcában, a Matild Palace Luxory Hotel oldalában. Tilos megállni emellett május 31-én 6 órától 15 óráig a Ganz utca páros számozású oldalán, a Bem rakpart és a Fő utca között.

Ments életet! Adj vért!

Május 31-én reggel 7 órától a Közép-magyarországi RVK Intézeti, valamint a Sugár Üzletközpont II. emeletén található véradási helyszíneken adhatsz vért. Az előbbi esetében 19 óráig, míg az utóbbi esetében 18 óráig várják az embereket. A további részletekről, valamint a fővároson kívüli véradási lehetőségek helyszíneiről a véradás.hu oldalon tudhatsz meg többet.