Botrány Ferihegyen, több száz magyar húsvéti utazását tették tönkre

Közel kétszáz magyar - köztük 40 gyerek - nagyon várta ezt a húsvétot, mert igazi kikapcsolódást tervezett a tengerparton, de rémálom lett belőle: az egész húsvétvasárnapot a reptéren töltötték, mert sem reggel, sem este nem szállt fel a gépük - derült ki a Ripost megrázó riportjából. Húsvéthétfőn estére megint ki kell menniük, különben azzal fenyegetik őket, hogy bukják a pénzüket - de semmi garancia, hogy most el tudnak repülni...

Képünk illusztráció

200 utas, köztük 40 gyerek várja a megoldást

A Ripostnak Tünde, az egyik utas mesélte el a történteket. Ő és párja hurghadai egyhetes all-inclusive útra fizettek be. Egy utazási közvetítő az ETI Magyarország utazási iroda egyik útját ajánlotta fel. - Útlemondási és utasbiztosítást is kértünk – mesélte Tünde, aki 3 nappal az indulás előtt még az utazási irodával is egyeztetett, hogy minden rendben van-e, és azt mondták, igen.

De vasárnap reggel a reptéren jött a feketeleves: kiderült, hogy a gépük napok óta nem lépett be az országba, és "elfelejtették" értesíteni őket, hogy reggel nem száll fel a repülőjük. Ehelyett egy aznap esti gép utaslistáján szerepelnek, körülbelül 180 másik utassal. - Jó, gondoltuk, rámegy ez a napunk, de estére mégis kinn leszünk - mondta Tünde. De nem így lett: már jelezték a reptéren, hogy előreláthatólag az este 8-ra tervezett gép is késni fog...

Ez már a második kísérlet volt: vasárnap este indult volna a gép Hurghadába, de ez sem szállt fel, pedig kiírták... Fotó: az egyik utas

Ételjegyeket kaptak - aztán éjfélkor kiderült, nincs gép...

Vasárnap délután 5-kor újra megérkezett Tünde és párja a reptérre, ahol eleinte úgy tűnt, most minden rendben lesz. A csomagjaikat feladták, az átvilágításon átestek, majd körülbelül 180-an, köztük 40 gyermekkel várták a repülőt - ami végül nem érkezett meg. Este fél 10-kor elkezdtek nekik ételjegyeket osztogatni, amiből pont egy szendvicset és egy vizet tudtak vásárolni, majd éjfélkor közölték, hogy nem fog megérkezni értük a gép.

Egy ember olyan rosszul lett, hogy elájult

– tette hozzá Tünde.

Ekkor kaptak taxivouchert, amivel a budapestiek hazajuthattak, és elkezdték kilogisztikázni a vidékiek elszállásolását.

Egy magyar csoport kinn ragadt Egyiptomban

Aztán ráadásul az is kiderült, hogy a "visszagéppel" elvileg érkező csapat sem tudott hazajönni, őket is már háromszor vitték ki a reptérre és vissza. De a még Magyarországon tartózkodó utasok sem tudják, mi lesz velük, Tünde kérdésére, hogy ha ki is utaznak, akkor mikor tudnak hazajönni, megdöbbentő választ kapott: Nem tudják megmondani.

De felhívták a figyelmet arra, hogy ha húsvéthétfőn délután nem jelennek meg a reptéren, és mégis felszáll a repülő, akkor a befizetett összeget elbukják. Többen jelezték, hogy perre fognak menni.

Átfoglalni máskorra nem lehetett

Tünde azt kérte, hogy engedjék meg neki, hogy átfoglaljon egy másik hónap másik útjára, de ettől jelenleg még elzárkóztak, várják a különböző közreműködők hivatalos állásfoglalásait. Most azt próbálják megtudni az utasok, hogy pontosan mi történhetett.

A Ripost megkereste az utazási irodát, a légitársaságot és a Budapest Nemzetközi Repülőteret - de érdemi választ nem kaptak.

Az EgyptAIR a húsvéti ünnepekre hivatkozva nem válaszolt, míg az utat szervező ETI Magyarország utazási iroda nem reagál. Az utazási közvetítő válaszolt, de hangsúlyozta, hogy ők nem szervezői a megjelölt járatnak, csak utazásközvetítőként értékesítenek utazásokat a megjelölt járatra.

Tehát a helyzet: senki nem tud semmit vagy nem elérhető, magyar utasok kinn rekedtek, egy másik csoport magyar utas pedig húsvéthétfőn este már harmadszor megy ki a reptérre, de nem tudják, mi vár rájuk...