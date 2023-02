A rendőrök és a mentők is tehetetlenül álltak a 4-6-os mellett: vad kutyák miatt tört ki a pánik – videó

Komoly pánik tört ki a minap a 4-6-os villamoson, a Móricz Zsigmond körtérnél, ahol egy kábult férfira lettek figyelmesek az utasok. Kihívták a rendőröket és a mentőket is, ugyanakkor ők is magatehetetlenül álltak jó ideig a szerelvény mellett, mivel az eszméletlen utas két vad kutyája miatt nem tudták megközelíteni őt. Hiába próbálták az üvegen kopogva felkelteni, semmire sem reagált. A szemtanúk beszámolója alapján többen attól tartottak, hogy meghalt a férfi, ám az agresszíven csaholó kutyák miatt semmit sem lehetett biztosan tudni egy ideig – számolt be az esetről a Ripost.

Kutyái miatt nem lehetett megközelíteni a férfit, akiről ekkor még azt sem lehetett tudni, életben van-e Fotó: Ripost

Végül a villamosablakon keresztül fogták be az ebeket egy speciális eszközzel. A férfit hordágyon vitték el. Az esetet videón is rögzítették: