Zsurzs Kati: Tácon ismertem meg a férjemet – interjú a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjával

Zsurzs Kati: Karinthy Marcit nagyon szerettem, de inkább rendezők hívtak oda: Korcsmáros György, Kővári Kati… Tetszett, ahogy Marci építgette, pátyolgatta a színházát.

hot!: Két szinkronfelvétel között találkoztunk. Milyen munkákban vagy benne?

Zsurzs Kati: Mindenfélére hívnak, de most van egy kedvencem. Kathy Bates Matlock című, rendkívül izgalmas sorozatának második évadához vesszük fel a hangot. Kathy egy jogi végzettségű nőt játszik, aki ki akarja nyomozni, hogy mi történt a túladagolásban meghalt lányával. A Mafilmnél pedig egy horrorszériát szinkronizálunk.

hot!: Évek óta játszod Piroskát A mi kis falunkban. Hogy érzed magad Pajkaszegen?

Zsurzs Kati: Nagyon szeretem a sorozatot, a benne játszó kollégáimat. Tetszenek a fiatalok is, pél­dául a Bánki Gergő–Sodró Eliza páros.

hot!: Sok szakmai elismerésed van. 2023 óta a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vagy, tavaly Gobbi Hilda-díjat kaptál. Hogy létezik, hogy nincs Jászai Mari-díjad?

Zsurzs Kati: A Tháliában töltött húsz év alatt Kazimir Károly többször felterjesztett. Bennem nem volt meg igazán a vágy, nem rágtam – ahogy őt hívtuk – a Papa fülét. Székesfehérvárott érdemes művész díjra terjesztettek fel – hiába. Bank Tamás is mindent megtesz a Játékszínben, hogy legyen egy állami díjam. Nekem az a fontos, hogy a szakma, a közönség elismer. A tanítványaimtól megkaptam például a Tyúkanyó díjat. Az egyik diákom azt találta ki, hogy adjanak az ő nevével jelzett üvegplakettet. El is készíttették. Olyan komolyan hangzott, hogy még a lexikonokba is bekerült: Zsurzs Kati Fancsics Dávid-díjas.