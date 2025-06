Nem számít a kor: Bódi Sylvi 44 évesen is a tökéletes nő! Mutatjuk a szépsége titkát

A modell ma is gyönyörű, és minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy bomba formában van – pedig már rég nem akar húszévesnek tűnni. Bódi Sylvi teljesen ki van békülve a korával, és pontosan tudja, mi az, ami igazán számít.

Bódi Sylvi korán elkezdett figyelni a táplálkozására is, így 44 évesen is szívdöglesztő (Fotó: Bódi Sylvi)

Bódi Sylvi: „Ha valaki belül rendben van, az úgyis sugárzik”

Egykor szépségkirálynőként hódította meg az országot, és a közönség kedvencévé vált – nem is véletlenül! Bár ma is gyönyörű, esze ágában sincs húszévesnek látszani, hiszen teljesen ki van békülve a korával.

„Jól érzem magam a bőrömben! Persze ha elkezdenék kukacoskodni, találnék hibákat, hogy ez lehetne kisebb, az karcsúbb, amaz másmilyen, de szerintem ez teljesen fölösleges. Ha valaki belül rendben van, az úgyis sugárzik, még akkor is, ha van rajta öt kiló plusz, vagy kicsit nagyobb az orra, és a többi. Számomra teljesen természetes az, hogy változom. Minden életkornak megvan a maga szépsége, annak is, amiben éppen vagyok. Szerintem fölösleges a gravitáció ellen harcolnom, ehelyett inkább megteszek mindent a minőségi életért: csinosan öltözködöm, ápolom magam, és odafigyelek a mozgásra és a táplálkozásra” – kezdte.

De nem szabad leragadni a külsőségeknél, hiszen ennél sokkal fontosabb az, hogy méltósággal lépjek egyik korból a másikba. Szerintem az igazán szép az, amikor egy nő meri viselni az élete nyomait. Én is szeretem a ráncaimat, mert bennük van minden nevetésem és minden, ami történt velem

– magyarázta a Hot! magazinnak a modell, aki mindettől függetlenül bátran letagadhatna jó pár évet, hiszen ma is ugyanolyan sugárzó, mint a pályája kezdetén. A formája és a kisugárzása egyszerűen lehengerlő – igazi időtlen szépség.

„Nyilván kell ehhez egy jó genetika, amiért nagyon hálás vagyok a szüleimnek és a felmenőimnek, de alapvetően azt gondolom, hogy az életmód az, ami igazán megmutatkozik. Amit tizenöt éves kortól harmincéves korig elfogyaszt valaki, az negyven fölött már biztosan meglátszik. Én már minimum húsz éve tudatosan táplálkozom: rengeteg hozzávalót és összetevőt kiirtottam az életemből, igazából minden olyat, amiről úgy tartják, hogy káros, nem fogyasztok. Nagyon régóta szedek táplálék-kiegészítőket is. Próbálok pihentetően aludni, és lelkileg is rendben vagyok, mert szerintem ez is kihathat a külsőre” – árulta el Bódi Sylvi szépségkirálynő.

A víz szerelmese Bódi Sylvi Instagramja alapján kijelenthetjük, hogy nemcsak szép, hanem elképesztően sportos is: évek óta szörfözik és wakeboardozik, a vízen épp olyan otthonosan mozog, mint a kamerák előtt.