Szívszorító hírek érkeztek Németországból. 44 éves korában az edzőteremben lejátszódó egészségügyi krízis után életét veszítette a netflixes Berlin kopói sorozat legpozitívabb rosszfiúja, Vittorio Pirbazari. A gengszterkinézetű csupa szív testépítő tragédiája azért is lesújtó, mert csupán néhány hónapja élt túl egy életveszélyes autóbalesetet. A lábadozása után azonban első útja a konditerembe vezetett, ahol borzasztó dolog történt: a futópadon szívrohamot kapott, amit már nem tudott átvészelni.

A DailyStar számolt be róla, hogy Vittorio 12 hétnyi kényszerpihenő után tért vissza az edzésbe, miután januárban súlyos autóbalesetet szenvedett. Néhány nappal korábban még arról beszélt az Instagram-oldalán a 100 ezres követőtáborának a férfi, hogy felépült a gerincsérüléséből, és végre kiszedték a varratokat a lábából is. Vittorio jól érezte magát, ezért úgy döntött, hogy itt az ideje újrakezdeni az edzéseket. Egy utolsó szelfit készített az edzés előtt, majd néhány perc múlva szívinfarktust kapott a futópadon. Erről jó barátja és színésztársa, Said Ibrahim számolt be, aki egy közös fotóval búcsúzott a harcostársától: