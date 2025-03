Azonnal mentőt kellett hívni a magyar sztár nővéréhez: „Van egy szívelégtelensége”

Nick Árpád nem tagadja: volt, hogy aludni sem tudott az aggodalomtól, amióta imádott nővére februárban kórházba került Budapesten. Az erőművész maga tárcsázta remegő kézzel a mentőket, miután Emőke váratlanul rosszul lett közös otthonukban.

Nick Árpád nővérének folyamatosan javul az állapota Fotó: Bors

„A nővérem azért került be a kórházba, mert szívbeteg. Van egy szívelégtelensége, amit kezelünk, de az utóbbi időben nagyon-nagyon megromlott az állapota. Már alig tudott menni a lakásban, bottal épphogy elsétálgatott. Pár héttel ezelőtt pedig még porszívózott, mosogatott, tett-vett. Emiatt is én váltam a nővérem bal kezévé, megcsináltam helyette mindent, én etettem. Fölvágtam az ételt neki apró darabokra. Legutóbb a lába is bevizesedett, mivel a veséje és a mája már nem működik úgy, ahogy kéne. Szeretem és féltem a nővérem” – mondta akkor végtelen szeretettel a hangjában a Metropolnak az izomkolosszus, kicsivel nővére rosszulléte után.

Nick Árpád nővére már 87 éves, ezért nem csoda, hogy a kamionokat akár foggal is könnyűszerrel elhúzó férfi szíve tele volt féltéssel és aggodalommal. Csak a múlt héten lélegezhetett fel egy kicsit, akkor ugyanis úgy tűnt: Emőke új erőre kapott és az étvágya is visszatért.

„Sokan nem értették, miért teszek ki róla képet, de annyi aggódó üzenetet és biztatást kaptam, hogy erőt tudtam meríteni belőlük. Talán ennek is köszönhető, hogy a testvérem állapota az elmúlt napban sokat javult. Úgy hallottam, hogy eszik, jókedvű, sokkal többet mosolyog. Nem akarom elkiabálni, de bizakodó vagyok. Három nappal ezelőtt még a legrosszabbtól tartottunk, ahhoz képest most sokkal jobban van. Természetesen még egy ideig orvosi megfigyelés alatt tartják” – közölte a Borssal pár nappal ezelőtt Nick Árpád, aki jelenleg az egyedülálló férfiak táborát erősíti.

Nick Árpád nővére átkerült egy másik kórházba

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, Emőke pedig napról napra erősebb! Nick Árpád erőművész most arról számolt be a Metropolnak, hogy nővérét átszállították egy másik kórházba. Ez első hallásra akár riadalomra is okot adhat, gondról azonban szó sincs, épp ellenkezőleg. Az erőember testvére megkezdte kéthetes rehabilitációját, ami után haza is mehet, ha minden jól alakul.