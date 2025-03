Sztrókot kapott és elhunyt a Tövis madarak sztárja

Március 29-én sztrók miatt elhunyt a 90 éves Richard Chamberlain a hawaii Waimanalóban. A háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész és énekes 90 éves volt – írja a Variety.

Fotó: Pexels

George Richard Chamberlain háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész és énekes volt. A kétéves katonai szolgálat után kisebb-nagyobb szerepeket kapott különböző televíziós sorozatokban. Ismertté a Dr. Kildare c. tévésorozat főszereplőjeként vált, egyik napról a másikra az amerikai tinilányok első számú kedvence lett. A sorozatot öt és fél év után otthagyta, hogy komolyabb szerepeket kapjon. Angliába költözött, ahol színpadi színészként helyezkedett el. Televíziós karrierje a nyolcvanas évek elején érte el második csúcspontját, a Shogun, majd a Tövismadarak c. sorozatokban játszott főszerepet. Továbbá A három testőr, avagy a királyné gyémántjai, A négy testőr, avagy a Milady bosszúja, a Pokoli torony, a Monte Cristo grófja, A vasálarcos férfi, és a Salamon király kincse filmekben is szerepelt.