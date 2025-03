Párjáról vallott a TV2 jóképű sztárja

Vizslákkal nőtt fel A Kiképzés főhadnagya, Oravecz Kristóf. A Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös fejlesztésű sportrealityjének szereplője nagy állatbarát, sőt, kardinális fontosságúnak tartja az ember kapcsolataiban, hogy az illető hogyan viszonyul a kutyákhoz.

Oravecz Kristóf, A Kiképzés főhadnagya legkedvesebb társáról vallott (Fotó: TV2)

Állatszeretetéről beszélt Oravecz Kristóf

Oravecz Kristóf párkapcsolatot illetően még februárban azt nyilatkozta, hogy nem találta meg a nagy Ő-t, azonban a TV2 Mokka című műsorában most megmutatta, ki a társa a mindennapokban. Ő Lola, az ötéves vizsla.

„1996-ban, amikor hároméves voltam, akkor költöztünk ebbe a kertes házba, és talán már abban az évben lett is egy vizslánk, Móninak hívták. Ő volt a világ egyik legjobb kutyája. Annyira lelkiismeretes volt, hogy amikor az öcsém babakocsis volt, ott ült mellette, és ha jött egy macska, szagolgatta a babakocsit, akkor nem ugatott, csak elkergette a macskát, és utána visszajött hozzá. Aztán később hozzánk került az ő unokája, Csöpi, akiben erős volt a vadászösztön, de embert sosem bántott.”

És itt van most Lola, aki családtag. Ő nem a »kutyám«, hanem a »kutyánk«, de a birtokos szerkezet sem olyan helyes. Inkább egy kis neveletlen családtag

– mondta szeretettel Kristóf, majd hozzátette, sokat számít neki, hogy új ismerősei hogyan viszonyulnak a kutyákhoz, és hogy házi kedvence hogyan fogadja őt.

A Kiképzés szereplője hozzátette, gyerekként lazán vette a határokat, szabályokat. Sokszor meghallgatta a felnőttektől, hogy: bezzeg a katonaságnál ezt leverték volna rajta, hogy elültették benne a gondolatot, s csak azért is meg akarta mutatni, hogy erre is képes, így lépett be a katonasághoz, kvalitásait pedig a TV2 műsorában is megmutatta.