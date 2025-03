Horváth Csenge elárulta, milyen Michele Morrone valójában

Nagyon rendes volt velem, tetszett nagyon a munkamorálja. Ő is olyan mint én, hogy amikor munka van, akkor munka van, nem rohangálunk ki a mosdóba, vagy bárhová. Amikor nem dolgoztunk? Én nem akartam barátkozni! Azért mentem, hogy dolgozzak és ő is ezért jött. Engem abszolút hidegen hagyott, hogy ő privátban milyen. Az érdekelt, hogy amikor ott vagyunk a setben, akkor normálisan viselkedjen, én is normálisan viselkedjek, és mindenki hozza ki magából a maximumot. Az utolsó forgatási napon volt egy olyan rész, amikor annyira elkezdett szakadni az eső, hogy az egész stábnak be kellett vonulni egy kényszerpihenőre. Akkor volt először igazán lehetőségünk beszélgetni. Nagyon, nagyon rendes volt, látta rajtam, hogy fázom, akkor kért a stábtól takarót. Nagyon figyelmes volt, és szerintem egy teljesen normális meg közvetlen ember azokkal, akikkel már nagyjából megismerkedett