Szabyest reagált az Ázsia Expressz-pletykákra: „Évek óta vágyom rá, hogy kipróbáljam magam”

Az Ázsia Expressz évről évre hatalmas népszerűségnek örvend, a TV2 kalandrealityje idén folytatódik, néhány versenyző indulását már bejelentették, a többiek kilétét még csak találgatni lehet. Legutóbb Szabyest vált gyanússá…

Szabyest nagy világjáró, adná magát, hogy az Ázsia Expresszben is kipróbálja magát Fotó: Instagram

Ázsia Expressz 2025: Szabyest is indul?

Ahogy az már korábban kiderült, Curtis és menyasszonya, Barnai Judit Judie; valamint Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Bogi is nekivág a kalandnak egy barátnőjével; továbbá a megmondóember Bódi-testvérek is szerepelnek majd az Ázsia Expressz 2025-ös évadában. A Ripost múlt héten megírta, hogy Szabyest is az indulók között lehet. A népszerű énekes-influenszer ugyanis néhány napja beszédes Instagram-sztorit osztott meg, amiben arról írt, hamarosan nagy utazásra indul. Azonnal beindult a találgatás, hogy vajon Ázsiába készül-e.

Szabyest tisztázta, hogy tényleg indul-e a TV2 sikerműsorában Fotó: Instagram

A Metropol érdeklődésére most tiszta vizet öntött a pohárba.

Nem megyek az Ázsia Expresszbe!

– szögezte le gyorsan kérdésünkre Szabyest. „Valóban fontos utazásra készülök, de Európán belül. Egy ideje már nagy szerelmem Spanyolország. November vége óta gyakorlatilag ott is éltem, most azonban hazajöttem Magyarországra néhány hétre, többek között a ruhamárkámmal kapcsolatos tennivalók miatt. Aztán pedig irány Madrid!” – árulta el a titokzatos úti célt.

„Poén lenne, ha PSG Oglival lennénk összekötve”

„Egyébként évek óta vágyom rá, hogy kipróbáljam magam az Ázsia Expresszben. Simán nekivágok a világnak egy hátizsákkal, és a repülőgépen leszállásnál mindig én vagyok az első, aki feláll, annyira mehetnékem van. Nagy bennem a versenyszellem, és simán futok kilométereket a homokban is akár. Szívesen mennék a műsorba például a dobosommal, de poén lenne, ha PSG Oglival lennénk »összekötve«. Nem feltétlenül szeretem őt, sőt… De pont ettől lenne nagyon vicces” – taglalta Szabyest, aki korábban többször nyilvánosan is szidta már a Kőgazdag Fiatalok hadaró sztárját.

Erre idén azonban nem kerülhet sor, de elmondása szerint utazásból így sem lesz hiány.

„Áprilisban tehát a spanyol fővárosban leszek, aztán májustól visszatérek Magyarországra, hiszen kezdődik a koncertszezon, amire megújult csapattal készülök. Egy új klippel is érkezik majd, amiben a jól kidolgozott testé lesz a főszerep” – ígérte.