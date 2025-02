Hatalmas bejelentés: Újra szerelmes a Házasság első látásra csinos sztárja

A Házasság első látásra első évada is óriási sikereket aratott a nézők körében, ebben a szériában ismertük meg Gál Bogit és Szandravári Gergelyt, akik 2023 nyarán kéz a kézben vágtak bele életük legnagyobb kalandjába.

Házasság első látásra Bogi: elrabolták az egykori feleség szívét (Fotó: Polyak Attila)

Házasság első látásra Bogi egykori férje mellett kötött ki?

Ugyan a kísérlet alatt nem Bogi és Geri kapcsolata volt a legviharosabb, házasságukat mégsem sikerült megmenteni. Bogi nem könnyen, de végül igent mondott a felkérésre, hogy elárulja, foglalt-e a szíve, amely bejelentést éppen Valentin-napra időzítették. S hogy az egykori házastársaknak mi jut eszébe 2023 nyaráról?

„A házasság és Bogi” – vágta rá egyből Geri, Bogi azonban egészen más választ adott.

Téboly. Egyébként a tepsis husi is, ha már itt vagyunk.

Bogi és Geri ugyanis kamerák előtt látogattak vissza abba a lakásba, amelyben együtt éltek hat hétig, most pedig felidézték a szép emlékeket is.

„Amióta lecsengett a műsor, azóta próbáltam arra koncentrálni, hogy mentálisan visszaszedjem magam arra a szintre, ahol azelőtt voltam, mert hát valljuk be, elég labilis természet vagyok.”

Bogi ugyanakkor elárulta, hogy az elmúlt egy évben békére lelt önmagával kapcsolatban.

De mi a helyzet a szerelemmel?

Bogi két évvel ezelőtt még azt mondta, hogy nem szereti a szerelmet, mert csak egy hormonlöketnek tartja és megvezeti az embert. Mostanra azonban egészen megváltozott a véleménye.

„A nagybetűs szerelem most páros lábbal rúgta rám az ajtót és azóta is beköltözött a szívembe, nem számítottam rá egyáltalán” – vallotta be végül, majd hozzátette:

Nem voltunk rá felkészülve, csak annyira együtt akartunk lenni, hogy azóta is sülve-főve együtt vagyunk, szóval tulajdonképpen áldozatok vagyunk, mert nem így terveztük. Egy ideje együtt vagyunk, bár még nem régóta. Találkozhattatok már ezzel az úriemberrel, több szituációban is, igazából ő is benne van a köztudatban.

– fogalmazott sejtelmesen Bogi a Tények Plusz kamerái előtt, tehát egyelőre nem árulta el, hogy ki rabolta el a szívét, de reméljük, hamarosan megteszi, mert vélhetően egy ismert férfiről van szó.