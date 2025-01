Sydney van den Bosch esküvője óta pletykálnak a követői arról, hogy vajon mikor érkezik a pár első gyermeke. A Szerencsekerék sztárja eddig mélyen hallgatott a dologról, ami a rajongók szerint csak egy újabb bizonyíték a várandósságra. Most azonban kiderült az igazság, Sydney van den Bosch Instagram-oldalán leplezte le magát.

Sydney van den Bosch férje mellett megtalálta a boldogságot, így a rajongók abban reménykednek, hogy már a baba is úton van Fotó: Bellarose Wedding

Sydney van den Bosch terhességének híre már év vége óta izgalomban tartja a rajongókat, igaz, eddig egy-két furcsa fotón és félreérthető mondaton kívül nem sok bizonyíték volt rá. A modell nemrég édesanyjával utazott nyaralni Mexikóba, ahonnan előszeretettel mutatott fotókat is. Igaz, a képek nagy részén lenge, bő ruhákban látható, ami akár még újabb bizonyíték is lehetne a várandósságra, de az útról megosztott utolsó bejegyzésében elég egyértelmű jeleket láthatunk ennek ellenkezőjére. Sydney több képen is bikiniben látható, és nagyon úgy tűnik, hogy jobb formában van, mint valaha. A rajongók által korábban látni vélt pocaknak nyoma sincs, így valószínűleg csak túl sokat képzeltek egy-egy szokatlanul beállított fotó mögé. És ha mindez nem lenne elég, azt is megmutatta, ahogy édesanyjával a parton pezsgőznek, amit szintén nem tenne, ha várandós lenne.

Sydney van den Bosch anyukája biztosan nagyon várja már az unokát, de úgy tűnik, ennek még nem jött el az ideje Fotó: Hot! magazin

Sydney van den Bosch gyermeke nem mindennapi nevet kap

Annak ellenére, hogy a fiatal feleség egyelőre nem néz anyai örömök elé, azt korábban már elárulta, hogy a gyermekük milyen vezetéknevet kap majd. Elmondása szerint a baba saját és férje családnevének kombinációját viseli majd, tehát Kaszás van den Boschnak fogják hívni. És bár nem lesz könnyű dolga a kicsinek, de mindenesetre nagyon szép gesztus, hogy ezzel szeretnének tisztelegni a szülők előtt.