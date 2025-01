Hoppá! Elhagyta az országot Sydney van den Bosch

Eseményekben nem volt hiány 2024-ben Sydney van den Bosch számára. Ahogy arról már lapunk is beszámolt, a TV2 gyönyörű sztárja még 2023 őszén bejelentette, hogy a kapcsolata sajnálatos módon véget ért egykori férjével, Egerszegi Tamással, a szerelem azonban hamarosan ismét rátalált Kaszás Benjámin személyében, akivel tavaly örök hűséget esküdtek egymásnak. A Szerencselány boldogsága így jelenleg nem is lehetne teljesebb, és a jelek szerint minden megtesz annak érdekében, hogy kiélvezze az életet.

Idilli környezetből jelentkezett be Sydney van den Bosch / Fotó: TV2

Hola!

- köszönt be a minap Instagram-oldalán az egykori szépségkirálynő, aki a csatolt fotók tanúsága szerint jelenleg Mexikóban tartózkodik, az útra pedig az édesanyja, Anita van den Bosch is vele tartott, akivel az egyik felvételen egymás kezét fogják. A káprázatos felvételek hamar lenyűgözték Sydney követőtáborát, nem is győztek álmélkodni a kommentszekcióban.

De gyönyörű!

- jegyezte meg ámulattal az egyik követő.

Érezzétek nagyon jól magatokat!

- üzente egy másik kommentelő.

A fotókat és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni!