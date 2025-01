"Mindenünk odaveszett! - Porig égett a Los Angeles-i tűzvész miatt a magyar szupermodell otthona

Habár az emberi élet az egyetlen, ami pótolhatatlan, nincs annál fájóbb, amikor számunkra nagyon fontos, szentimális dolgok tűnnek el. Így érzi magát most Amerikában Pillmann Lívia magyar szupermodell és férje, Sebastian Harrison színész, akiknek malibui otthonát felemésztették a lángok. Semmit nem tudtak kimenekíteni, minden hamuvá lett a Los Angeles-i tűzvésznek köszönhetően. Így például Lívia esküvői ruhája is, továbbá pár olyan kép és saját dolog is, amit a szupermodell, ha tehetett volna, mindenképp elhozott volna.

Mindenük odalett Líviáéknak. Fotó: TV2 Mokka

Hatalmas sokk volt számunkra, ilyen tragédiában még nem volt részem. De pozitívan állunk hozzá. Történt, ami történt, leégett a házunk, mindenünk odaveszett. Semmit ki sem tudtam menteni a házunkból, úgyhogy nagyon szomorú, de az a lényeg, hogy mindketten egészségesek vagyunk, túléltük a katasztrófát és előre nézünk. A jövőre figyelünk, hogy mit tudunk tenni

- nyilatkozta a Mokka reggeli adásában Skype-on keresztül Lívia, aki sajnos nem volt otthonuk közelében a tragédia kezdetekor, ezért nem tudtak kimenteni semmit.

Malibutól három órányira ugyanis, egy sivatagban dolgozott, amikor a férje közölte vele, haza kell menniük. Útnak is indultak, ám akkora dugóba keveredtek, és mire a házuk közelébe értek, nem engedték őket arra a környékre a hatóságok a tűzvész miatt.

A szemem előtt égett minden

- emlékezett vissza a sokkoló pillanatra a szupermodell, aki kiemelte, Malibu azon része, ahol ők is laktak, teljesen megsemmisült.

Ami közel állt a szívemhez minden odaégett. Nem egyszerű a dolgoktól megválni. Nagyon nehéz időszakban vagyunk. Hatalmas tragédia

- vallotta be hozzátéve, vannak pillanatok, amikor csak sír az miatt, mit vesztettek el annak ellenére, hogy tudja, az a lényeg, hogy férjével mindketten jól vannak.