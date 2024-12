Minden látszik: elfelejtett melltartót venni Berki Mazsi – fotó

Berki Mazsi az utóbbi években egyre bevállalósabb lett, ami eléggé megosztja a rajongóit, ugyanis annak ellenére, hogy a természetességet hirdeti, maga vallotta be, hogy már botoxoltatott, ami pedig még ennél is szembetűnőbb változás az az, hogy hatalmas melleket csináltatott.

Berki Mazsi Fotó: MEDIAWORKS ARCHÍVUM

A mostanság a bokszolásnak hódoló sztármami nem is nagyon rejtegeti megnagyobbított melleit, közösségi oldalán gyakran látható falatnyi bikiniben, ezúttal azonban még melltartót is elfelejtett felvenni. Legfrissebb, szexi fotóin ugyanis semmi mást nem visel, mint egy fekete mellényt, ami pedig még teljesen le is van cipzározva, így mindenki megcsodálhatja az influenszer hatalmas kebleit.

Íme: